Польша начала строительство заграждения на границе с Россией

«Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области», — цитирует министра РИА Новости.

По словам Блащака, забор будет состоять из трех линий колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной 3 метра.

В июне Польша завершила строительство 187-километрового заграждения на границе с Белоруссией, напоминает RT. Решение о возведении забора было принято на фоне миграционного кризиса.

