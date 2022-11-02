Польша начала строительство заграждения на границе с Россией
Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью. Об этом заявил вице-премьер - глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак.
«Из-за того, что аэропорт Калининграда стал открыт для рейсов из Ближнего Востока и Африки, я решил предпринять меры по усилению безопасности границы. Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области», — цитирует министра РИА Новости.
По словам Блащака, забор будет состоять из трех линий колючей проволоки высотой 2,5 метра и шириной 3 метра.
В июне Польша завершила строительство 187-километрового заграждения на границе с Белоруссией, напоминает RT. Решение о возведении забора было принято на фоне миграционного кризиса.
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