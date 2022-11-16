Байден назвал маловероятным, что упавшая в Польше ракета была запущена из России

«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал глава государства.

Ранее в МИД Польши сообщили, что упавшая ракета была производства России. В результате падения ракеты погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

