СМИ: Американский режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу
Режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу в тире. Об этом пишет портал TMZ.
Инцидент произошел 31 октября в стрелковом комплексе в Лос-Анджелесе. По словам представителя американского режиссера, кинематографист случайно выстрелил из оружия, находившегося в кобуре.
«Манн получил поверхностное ранение. Ему оказали медицинскую помощь и сейчас выписывают из больницы», - сообщает портал.
Майклу Манну 83 года, в числе его наиболее известных работ картины «Вор», «Схватка», «Соучастник», «Джонни Д». Режиссер получил две премии «Эмми» за телефильм «Иерихонская миля» и мини-сериал «Нарковойны».
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