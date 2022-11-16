Минобороны РФ: сообщения о падении ракет в Польше – провокация
В Министерстве обороны России сообщили, что сообщения СМИ Польши и властей о якобы падении российских ракет на территории этой страны является провокацией в целях эскалации обстановки, сообщает «РЕН ТВ».
Вблизи украинско-польской границы никаких ударов по целям российскими средствами поражения не наносилось, заявили в Минобороны. «Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения», - отметили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что две ракеты неизвестного происхождения упали неподалеку от польского города Люблин 15 ноября. Погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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