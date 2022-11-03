Медведев намекнул о разделе Польши

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил Польше о черной полосе, которая началась сразу после того, как поляков выбили из Москвы в 1612 году.

Медведев указал, что Польша «продолжает по-мелкому гадить» России в преддверии праздника Дня народного единства. В частности, накануне власти Польши изъяли у российского посольства базу отдыха под Варшавой.

«Интересно, будет ли при такой политике нынешних хозяев здания Варшавского кадетского корпуса имени А.В.Суворова и Наместнического дворца (сейчас это, по случайному стечению обстоятельств, резиденции их премьер-министра и президента) следующий?», - задался вопросом Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Медведев предложил подумать над возвращением смертной казни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

