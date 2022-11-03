Медведев намекнул о разделе Польши
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил Польше о черной полосе, которая началась сразу после того, как поляков выбили из Москвы в 1612 году.
Медведев указал, что Польша «продолжает по-мелкому гадить» России в преддверии праздника Дня народного единства. В частности, накануне власти Польши изъяли у российского посольства базу отдыха под Варшавой.
«Интересно, будет ли при такой политике нынешних хозяев здания Варшавского кадетского корпуса имени А.В.Суворова и Наместнического дворца (сейчас это, по случайному стечению обстоятельств, резиденции их премьер-министра и президента) следующий?», - задался вопросом Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Дмитрий Медведев предложил подумать над возвращением смертной казни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru