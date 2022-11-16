Столтенберг заявил о важности «установить все факты» инцидента с ракетой в Польше

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в разговоре с главой Польши Анджеем Дудой, что важно «установить все факты» инцидента на польской территории.

В США не подтвердили сообщения о якобы упавших в Польше ракетах

«Важно, чтобы все факты были установлены», — написал руководитель НАТО в Twitter.

Ранее чиновник Альянса на условиях анонимности заявил, что НАТО в координации с польскими властями изучает сообщения об инциденте, сообщает РИА Новости.

В Министерстве обороны России сообщили, что сообщения СМИ Польши и властей о якобы падении российских ракет на территории этой страны является провокацией в целях эскалации обстановки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
ТЕГИ:РакетаПольшаНАТОЙенс Столтенберг
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