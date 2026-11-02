«Надо понимать специфику ситуации, мы не знаем, что это было: внешняя хакерская атака, внутренние проблемы, связанные с программным кодом. Аппаратные проблемы могут быть связаны с магистралями, когда линию физически "разрубают", плюс бывают проблемы с центрами обработки данных, стоит вспомнить "налеты" на "Яндекс". Здесь, вероятно, не эта проблема. Возможен вариант, когда накатывают новое программное обеспечение, которое и вызвало определенные проблемы. Мы видим, что все ресурсы, связанные с провайдером, не работают, поэтому проблема достаточно большая, она затрагивает не только отдельные юридические лица, но и тот же "Честный знак". Например, при покупке какой-то штрихкод может не проходить, что повлияет на продавца и покупателя. Поэтому очень надеемся, что в оперативном порядке получится разрешить эту ситуацию», - отметил он.

На этом фоне он заявил, что важные государственные и инфраструктурные сайты не должны размещаться у коммерческих хостингов, хотя стопроцентной гарантии дать не может никто.

«Я считаю, что органы государственной власти должны размещаться исключительно на государственных площадках, чтобы не было таких проблем. Но бесперебойная работа возможна с резервированием, а это влияет на уменьшение безопасности. На сто процентов нельзя исключить возможность программного сбоя. Проблемы могут возникать во всех сегментах, включаю государственный, поэтому переход на государственные сервисы – это не панацея», - добавил собеседник НСН.

Проблемы начались в ночь на 2 ноября. Пользователи столкнулись с невозможностью зайти на сайты, размещенные у провайдера. Сбой также затронул доступ к панели управления хостингом, виртуальным серверам, электронной почте и системе доменных имен DNS, отмечает «Радиоточка НСН».

