На Украине оценили масштабность последнего удара по энергосистеме страны

«Это самый масштабный обстрел энергосистемы. Эта атака может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей», — заявил министр.

Отмечается, что во вторник вся украинская энергетика подвергалась удару. Под огонь попали объекты генерации и система передали электроэнергии.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что вследствие ракетных ударов со стороны российских войск повреждены 15 объектов украинской энергоинфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

