На Украине оценили масштабность последнего удара по энергосистеме страны
Последний удар ракетами по энергетическим объектам Украины, который произошел 15 ноября, был самым масштабным, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Минэнерго Германа Галущенко.
«Это самый масштабный обстрел энергосистемы. Эта атака может повлиять не только на энергетическую систему Украины, но и на энергетические системы некоторых наших соседей», — заявил министр.
Отмечается, что во вторник вся украинская энергетика подвергалась удару. Под огонь попали объекты генерации и система передали электроэнергии.
Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что вследствие ракетных ударов со стороны российских войск повреждены 15 объектов украинской энергоинфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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