На фоне муниципальных выборов в Тбилиси прошли массовые беспорядки
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за происходящее на посла ЕС.
Накануне в Тбилиси вновь вспыхнули протесты. Пострадали уже несколько десятков человек, в том числе полицейские. Митингующие недовольны итогами выборов. При этом в грузинском правительстве в происходящем обвинили Евросоюз.
ПРОТЕСТЫ
4 октября в столице Грузии Тбилиси начались массовые беспорядки. Это произошло на фоне выборов в органы местного самоуправления. Голосование состоялось в 64 муниципалитетах и районах Грузии. По его итогам должны избрать в том числе мэров пяти самоуправляемых городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Поти.
В голосовании участвуют 12 политических партий. При этом часть оппозиции объявила бойкот выборам. После публикации первых данных центризбирком заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» побеждает во всех 64 муниципалитетах. В связи с этим протестующие вышли на улицы города и перекрыли проспект Руставели. В 16:00 по местному времени студенты Тбилисского государственного университета начали марши оппозиции.
Уже к вечеру субботы акции приобрели масштабный характер. Участники беспорядков в Тбилиси устроили пожары на улицах столицы, пишет RT. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что среди митингующих были люди не только с национальными, но и с американскими флагами.
В ходе протестов митингующие ворвались во двор резиденции президента, сообщает телекомпания «ТВ Пирвели». Полиция начала применять водометы. В МВД Грузии объявили, что митинг в Тбилиси вышел за рамки закона. Среди организаторов протеста звучали призывы к насилию.
ПОСТРАДАВШИЕ И ВИНОВАТЫЕ
Накануне сообщалось, что в результате митинга в Тбилиси пострадали 27 человек. Среди них шесть протестующих и 21 полицейский. Всех пострадавших доставили в медучреждения, передает портал «Ambebi.Ge». В ведомстве рассказали, что состояние одного полицейского тяжелое. Еще 30 человек получили медпомощь на месте.
Ответственность за происходящее в Грузии возложили на посла ЕС. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что именно представители Евросоюза поддерживали попытки беспорядков. Он подчеркнул, что посол ЕС обязан решительно осудить действия митингующих.
Кобахидзе также заявил, что беспорядки в Тбилиси организовали иностранные спецслужбы. Он добавил, что все виновные «получат строгий ответ». По его словам, Грузия не та страна, в которой иностранным спецслужбам могут дать возможность свержения власти.
ЗАДЕРЖАНИЯ
По факту беспорядков МВД Грузии возбудило уголовное дело по четырем статьям, в том числе за призыв к свержению власти.
5 октября Telegram-канал «Sputnik Грузия» сообщил, что в Тбилиси сотрудники МВД задержали пять организаторов акции протеста. По данным источника, среди них член оппозиционной партии «Единое нацдвижение» и экс-генпрокурор Муртаз Зоделав, член «Единого нацдвижения» Иракль Надирадзе, оперный певец, лидер протестного движения «Проспект Руставели» Паата Бурчуладзе, лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе и полковник, экс-замглава Генштаба ВС Грузии Лаша Беридзе.
«МВД Грузии задержало пять человек по обвинению в призывах к свержению конституционного строя, организацию и участие в групповом насилии», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Зоделав призывал протестующих двинуться к президентскому дворцу Орбелиани, чтобы «забрать от него ключи», после чего последовал штурм здания.
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ?
Между тем, секретарь партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия считает, что протесты в стране продолжатся, так как многие не верят результатам выборов.
«На улицы в Тбилиси вышло около 70–80 тысяч человек. Это только начало, процесс будет продолжаться. Я конкретно выступаю против таких методов, но, с другой стороны, возникает вопрос, как действовать, когда правительство не идет ни на какие уступки», - сказал он «Известиям».
Однако старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения ИОН Президентской академии Сергей Маргулис наоборот считает, что протесты могут сойти на нет уже через несколько дней. По его словам, за последний год в центре Тбилиси протестующие выступают с одними и теми же лозунгами и требованиями.
«Возможно, будет еще несколько волн выступлений, но я не думаю, что это приведет к чему-то радикальному. Реакция ЕС будет стандартной: осуждение действующих властей и очередные заявления о том, что Грузия идет по пути укрепления авторитаризма в пророссийском курсе и отходит от европейского пути, который, с их точки зрения, является подлинным выбором народа Грузии. Но, думаю, дальше этого ситуация не зайдет», - заявил он в беседе с изданием.
Осенью 2024 года Европарламент и грузинская оппозиция отказались признавать итоги парламентских выборов в Грузии. Тогда победу одержала партия «Грузинская мечта».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что итоговая явка на местных выборах, прошедших в Грузии накануне, составила 40,93%.
