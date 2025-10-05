На фоне муниципальных выборов в Тбилиси прошли массовые беспорядки

ПРОТЕСТЫ

4 октября в столице Грузии Тбилиси начались массовые беспорядки. Это произошло на фоне выборов в органы местного самоуправления. Голосование состоялось в 64 муниципалитетах и районах Грузии. По его итогам должны избрать в том числе мэров пяти самоуправляемых городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Поти.

В голосовании участвуют 12 политических партий. При этом часть оппозиции объявила бойкот выборам. После публикации первых данных центризбирком заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» побеждает во всех 64 муниципалитетах. В связи с этим протестующие вышли на улицы города и перекрыли проспект Руставели. В 16:00 по местному времени студенты Тбилисского государственного университета начали марши оппозиции.