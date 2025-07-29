Кому заплатили за протесты в Грузии против российских спортсменов

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил НСН, что грузинские активисты на чемпионате мира по фехтованию сожгли флаг России с подачи Киева.

У России неплохие отношения с властями Грузии, а оппозиция поддерживает Украину, поэтому возникают разного рода провокации, заявил НСН замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Ранее грузинские активисты на чемпионате мира (ЧМ) по фехтованию сожгли флаг России и взорвали петарды у гостиницы российской сборной. Жарихин рассказал, кто стоит за подобными провокациями.

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«Это хулиганы, они всегда есть, к сожалению. В данном случае не исключаю, что они просто наняты, чтобы устраивать подобные действия. Всем понятно, кем наняты. Это не мелочи, это реальная жизнь, нам нужно переносить спокойно подобные провокации, быть готовыми к ним. Мы живем в таком мире, мы не можем же везде посылать свою полицию. Официальные грузинские власти держат нейтралитет, у нас неплохие отношения. Но у нас очень плохие отношения с нынешней грузинской оппозицией, у которых и с грузинской властью плохие отношения. Поэтому думаю, что это устроила оппозиция. Их финансово могли поддержать украинцы», - объяснил он.

Жарихин призвал не раздувать этот случай, который не отражает отношение грузинского народа к россиянам.

«Нынешняя грузинская власть отражает мощные атаки оппозиции, поэтому пока волноваться не стоит. Я бы не раздувал этот инцидент, это не относится к грузинскому народу, не надо выводить это все на вселенский уровень», - подытожил собеседник НСН.

Грузины любят протестовать, при этом связывая все свои проблемы с Россией, заявил бывший глава Минспорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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