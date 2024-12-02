«Майдана не предвидится»: Правительство Грузии сумеет сдержать протестующих
Протесты в Тбилиси не продлятся долго, поскольку полиция уже начала арестовывать людей, которые нарушают законодательство страны, сказал НСН Петр Мамрадзе.
На протесты в Тбилиси выходит всего три тысячи человек, однако эти люди достаточно вооружены, чтобы нанести ощутимый урон улицам города, сообщил в беседе с НСН глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе.
С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Протестующих поддерживает и действующий президент Саломе Зурабишвили, срок президентских полномочий которой истекает 16 декабря. Мамрадзе заявил, что у правительства хватит ресурсов, чтобы сдержать натиск.
«Сейчас постоянно перекрывают улицы небольшим количеством людей. Полиция работает, но положение остается достаточно напряженным. Думаю, Майдана в Грузии пока не предвидится. Если выключить телевизор, жизнь идет своим чередом. При этом каждую ночь около трех тысяч человек подходят к зданию парламента. Для большого города статически это немного, но они очень хорошо вооружены. Люди начинают жечь здания парламента, забрасывать камнями. Среди них немало судимых. Урон, который наносится центральному проспекту Тбилиси, уже значительный. Наемники из Украины постоянно грозятся, призывают население, чтобы они не ограничивались таким "мирным" поведением и переходили к боевым действиям. Протестующие говорят, что продолжат, пока правительство не обрушится. Думаю, ресурсов у них не хватит, тем более, что начались аресты тех, кто доказано нарушал законодательство Грузии. Грубее всех нарушает это законодательство действующая президент. Однако правительству хватит ресурсов, чтобы сдержать протестующих», - сказал он.
По словам собеседника НСН, Грузия сегодня не отказывается от европейского пути, однако правительство страны не видит смысла в затяжных переговорах по этому вопросу.
«Многие хотят, чтобы Грузия заняла достойное место в Европе. Это было мечтой предков еще начиная с IV века. При этом значительная часть населения, особенно молодежь, явно не понимает все детали того, что из себя представляет Евросоюз. Они выходят и кричат, что Грузия отказалась от европейского пути. Это чистая ложь. Правительство сказало, что не будет ставить на повестку дня переговоры о членстве в ЕС до 2028 года. Если Евросоюз наконец это предложит, мы подпишем договор хоть завтра», - заявил он.
Как добавил Мамрадзе, Грузии в ближайшее время вряд ли станет членом ЕС, однако это не связано с законами, которые принимают в стране.
«После 2008 года Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, там размещены мощные российские военные базы. Со всем этим никто и рассматривать не станет серьезно вопрос о членстве Грузии в ЕС. Это противоречит уставу Евросоюза. Трудно объяснить это тем, кто не понимает. Тем более, когда представители Европы, которые здесь находятся, постоянно занимаются обманом населения. Они призывают отменить "плохие" законы, и говорят, что тогда нас примут в ЕС. К примеру, не приемлем для Евросоюза закон о защите семейных ценностей», - отметил он.
Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Тбилиси задержали одного из лидеров грузинской оппозиционной партии «За перемены» Зураба Джапаридзе. Полиция задержала оппозиционера и нескольких демонстрантов после того, как те перекрыли улицу мусорными урнами, напоминает «Радиоточка НСН».
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