«Майдана не предвидится»: Правительство Грузии сумеет сдержать протестующих

По словам собеседника НСН, Грузия сегодня не отказывается от европейского пути, однако правительство страны не видит смысла в затяжных переговорах по этому вопросу.

«Многие хотят, чтобы Грузия заняла достойное место в Европе. Это было мечтой предков еще начиная с IV века. При этом значительная часть населения, особенно молодежь, явно не понимает все детали того, что из себя представляет Евросоюз. Они выходят и кричат, что Грузия отказалась от европейского пути. Это чистая ложь. Правительство сказало, что не будет ставить на повестку дня переговоры о членстве в ЕС до 2028 года. Если Евросоюз наконец это предложит, мы подпишем договор хоть завтра», - заявил он.

Как добавил Мамрадзе, Грузии в ближайшее время вряд ли станет членом ЕС, однако это не связано с законами, которые принимают в стране.

«После 2008 года Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, там размещены мощные российские военные базы. Со всем этим никто и рассматривать не станет серьезно вопрос о членстве Грузии в ЕС. Это противоречит уставу Евросоюза. Трудно объяснить это тем, кто не понимает. Тем более, когда представители Европы, которые здесь находятся, постоянно занимаются обманом населения. Они призывают отменить "плохие" законы, и говорят, что тогда нас примут в ЕС. К примеру, не приемлем для Евросоюза закон о защите семейных ценностей», - отметил он.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Тбилиси задержали одного из лидеров грузинской оппозиционной партии «За перемены» Зураба Джапаридзе. Полиция задержала оппозиционера и нескольких демонстрантов после того, как те перекрыли улицу мусорными урнами, напоминает «Радиоточка НСН».

