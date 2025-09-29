По его словам, граждан Молдавии перед выборами настолько сильно запугали возможной войной, что они боялись отдать свой голос за так называемые пророссийские партии.

«Западноевропейский союз здесь создал целый механизм контроля через СМИ на внешнем финансировании, через кучу западных некоммерческих организаций, через своих чиновников. В результате власть победила не только благодаря фальсификациям, но и благодаря небывалому, пещерному запугиванию граждан: что если к власти придут пророссийские партии, то начнется война. Либо на Молдову нападет Россия, либо - Украина, но война будет. Эти нарративы толкали и румынские сенаторы, и европейские чиновники, и украинские действующие депутаты. Многие представители левоцентристского электората просто не вышли на голосование, а те, кто вышли, из страха проголосовали за PAS. Люди очень сильно боятся даже протестов. Полиция заранее заявила, что оппозиция подготовила провокаторов из РФ и хочет устроить дестабилизацию», - подытожил он.

Бывший башкан (глава) автономного территориального образования Гагаузия Михаил Формузал в беседе с НСН подчеркнул, что с каждым годом выборы в Молдавии показывают, насколько она далека от демократии.

«Я вижу мало демократии в этих выборах. Чем больше в Молдове говорят о демократии, тем она дальше от народа. Ограничения в доступе к избирательным участкам и открытие этих участков непропорционально. В какой-то стране, где проживает 50-60 тысяч молдаван, открывают 25 участков, а в стране, где живут 250-300 тысяч молдаван, открывают два участка», - указал он.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что около года назад, находясь в Париже, он получил через посредника запрос от французских спецслужб, которые просили содействия в цензуре ряда каналов платформы по просьбе властей Молдавии в преддверии президентских выборов в этой стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





