Сенатор Грэм раскритиковал слова Залужного о ядерном оружии на Украине

Предложение экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о размещении ядерного оружия на Украине в качестве гарантий безопасности «выходит далеко за рамки возможного». Как пишет RT, об этом заявил сенатор США Линдси Грэм (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Захотевшим ядерное оружие европейцам напомнили о «холодной войне»

Он отметил, что необходимо, чтобы любой анализ ситуации «соответствовал разумным рамкам возможного».

«Упомянутые гарантии... включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия... на мой взгляд, не пройдут», - заключил сенатор.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым появление ядерного оружия на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:УкраинаСенат СШАСенаторы

Горячие новости

Все новости

партнеры