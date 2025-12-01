Сенатор Грэм раскритиковал слова Залужного о ядерном оружии на Украине
Предложение экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о размещении ядерного оружия на Украине в качестве гарантий безопасности «выходит далеко за рамки возможного». Как пишет RT, об этом заявил сенатор США Линдси Грэм (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Он отметил, что необходимо, чтобы любой анализ ситуации «соответствовал разумным рамкам возможного».
«Упомянутые гарантии... включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия... на мой взгляд, не пройдут», - заключил сенатор.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым появление ядерного оружия на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
