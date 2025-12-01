Долину пригласили в Госдуму на обсуждение защиты покупателей жилья
Народную артистку РФ Ларису Долину пригласили в Госдуму на обсуждение вопросов защиты покупателей жилья. Как пишет RT, об этом заявили в пресс-службе депутата ЛДПР Дмитрия Свищёва.
Уточняется, что круглый стол под названием «Кризис доверия на вторичном рынке: правовые механизмы защиты участников сделок» пройдёт 17 декабря. В мероприятии примут участие юристы, представители Росреестра, Минюста, банков и страховых компаний, а также депутаты профильных комитетов, правозащитники и блогеры.
По словам Свищёв, распространение схемы, при которой продавцы после получения денег через суд пытаются вернуть жильё, стало «национальным бедствием». Депутат указал, что в результате добросовестные покупатели оказываются без защиты, так как могут быть оспорены даже юридически чистые сделки.
Ранее глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов раскритиковал решение суда по делу о квартире Долиной, который соавил покупательницу Полину Лурье без денег и жилья, что продемонстрировало наличие системной проблемы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
