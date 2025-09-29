«Украденное» голосование: Партия Санду сохранила большинство в Молдавии
Парламентские выборы в Молдавии, завершившиеся победой правящей партии, омрачились чередой нарушений и скандалов — по мнению экспертов, при честных выборах у партии «Действие и солидарность» не было бы шансов на победу.
По результатам подсчета 99% протоколов, правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) побеждает на выборах с 49,85% голосов, сохранив большинство мест в парламенте, однако потеряв около 10 мандатов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии. Вместе с тем внутри страны большинство избирателей проголосовало за оппозиционные партии.
За оппозиционный Патриотический блок во главе с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном отдали свои голоса 24,36% избирателей: в итоге у правящей партии будет 53 места, а у оппозиции в сумме - 48 мандатов. В парламент также прошли избирательный блок «Альтернатива» (8,02% голосов, 9 мест в парламенте), «Наша партия» (6,24%, 6 мест) и «Демократия дома» (5,65%, 6 мест). По данным ЦИК Молдавии, явка составила 51,9%.
Тем временем президент Молдавии Майя Санду поспешила заявить в беседе с журналистами, что её партия намерена создавать коалиции в парламенте исключительно с проевропейскими партиями. В свою очередь Додон указал на большое количество нарушений на выборах — по его мнению, победу одержали оппозиционные партии, которые должны объединиться.
Так, по словам Додона, в рядах PAS сейчас царит паника — правящая партия подбирает различные предлоги, оправдания и сценарии, выходящие за рамки закона и демократических норм, вплоть до отмены выборов.
Заявления экс-главы Молдавии о нарушениях на выборах в стране не беспочвенны — по сведениям общественной правозащитной организации Promo-Lex, на парламентских выборах подтверждены 624 инцидента, чаще всего связанных с нарушениями тайны голосования и организованной перевозкой избирателей.
Ожидается, что сегодня в 12:00 в стране пройдет массовый митинг с участием оппонентов Санду. Еще накануне вечером о планирующихся в ночь на понедельник беспорядках в столице страны Кишиневе сообщила молдавская полиция, по подозрению в подготовке к массовым беспорядкам были задержаны трое мужчин. Однако минувшая ночь в Кишиневе прошла спокойно.
На фоне происходящего силовики начали заметать следы своего участия в репрессиях против оппозиции — уничтожаются улики и документы, связанные с десятками незаконных обысков, который прошли за последние месяцы, утверждают источники телеграм-канала «Рыбарь». Под их прицелом были, в первую очередь партии, входящие в Патриотический блок, в частности, «Сердце Молдовы» Ирины Влах, которую сняли с выборов, и социалисты.
В честности парламентских выборов в Молдавии усомнился и глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев. Еще до выборов он заявил в интервью НСН, что при честном голосовании у правящей партии нет шансов на победу.
«Не важно, как проголосуют, — важно, как посчитают. Маловероятно, что выборы пройдут с учетом всех демократических стандартов и норм: конкуренты поставлены в неравные условия, закрыто большое количество телеканалов, интернет-ресурсов, оказывается давление на оппозицию, власть подключает административный ресурс. Об этом свидетельствуют международные организации. Даже в этих условиях, если наблюдатели правильно отработают, если все пройдет в рамках закона, у правящей партии достаточно низкий шанс взять большинство. В свою очередь максимальная возможность выйти на лидирующие позиции у патриотического блока»,— заявил он.
УКРАЛИ ГОЛОСА
Нарушения на участках объясняются, в частности, ограничениями доступа на участки для граждан Молдавии и для иностранных журналистов, заявил один из лидеров Патриотического блока, бывший глава правительства Молдавии Василий Тарлев.
Кроме того, в провокации против жителей Приднестровья обвинил власти Молдавии депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов в эфире РИА Новости. Голосование в ПМР было окончательно сорвано, заявил он, подчеркнув, что впоследствии в отношении Приднестровья могут быть применены некие меры.
В свою очередь депутат Госдумы Алена Аршинова заявила, что был украден голос граждан Молдавии, проживающих в России. В Москве были открыты лишь два избирательных участка, и некоторым из избирателей пришлось добираться до столицы всю ночь, еще до открытия участков у посольства Молдавии в Москве собрались десятки человек, сообщает URA.RU.
Многие из них вышли поддержать главу Гагаузии Евгению Гуцул, приговоренную к семи годам лишения свободы. «Думаю, что Гуцул задержали, потому что за ней пошел народ. Мы очень опасаемся, если сейчас партия PAS выиграет, то может начаться провокация в Приднестровье», — заявил один из избирателей.
При этом проголосовать смогли лишь 10 тысяч человек из 350-тысячной диаспоры граждан Молдавии в России, уточняет информагентство.
НА ДУРОВА НАДАВИЛИ
Тем временем с неожиданным заявлением выступил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. По его словам, французские спецслужбы еще около года назад связались с ним, потребовав цензурировать ряд Telegram-каналов перед президентскими выборами в Молдавии, которые прошли в октябре 2024 года. По его словам, некоторые каналы, отмеченные французскими и молдавскими властями, нарушали правила мессенджера и были удалены.
Вскоре после этого команда Telegram получила новый список «проблемных каналов», связанных с Молдавией, однако, по словам Дурова, почти все они были легитимными и отвечали правилам Telegram. Представители мессенджера отказались подвергать их цензуре из-за того, что они противоречили позиции французского и молдавского правительств.
«Telegram привержен свободе слова и не будет удалять контент по политическим причинам. Я продолжу раскрывать каждую попытку оказать давление на Telegram с целью цензуры нашей платформы», — резюмировал Дуров.
