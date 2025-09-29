По результатам подсчета 99% протоколов, правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) побеждает на выборах с 49,85% голосов, сохранив большинство мест в парламенте, однако потеряв около 10 мандатов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии. Вместе с тем внутри страны большинство избирателей проголосовало за оппозиционные партии.

За оппозиционный Патриотический блок во главе с экс-президентом Молдавии Игорем Додоном отдали свои голоса 24,36% избирателей: в итоге у правящей партии будет 53 места, а у оппозиции в сумме - 48 мандатов. В парламент также прошли избирательный блок «Альтернатива» (8,02% голосов, 9 мест в парламенте), «Наша партия» (6,24%, 6 мест) и «Демократия дома» (5,65%, 6 мест). По данным ЦИК Молдавии, явка составила 51,9%.

Тем временем президент Молдавии Майя Санду поспешила заявить в беседе с журналистами, что её партия намерена создавать коалиции в парламенте исключительно с проевропейскими партиями. В свою очередь Додон указал на большое количество нарушений на выборах — по его мнению, победу одержали оппозиционные партии, которые должны объединиться.



Так, по словам Додона, в рядах PAS сейчас царит паника — правящая партия подбирает различные предлоги, оправдания и сценарии, выходящие за рамки закона и демократических норм, вплоть до отмены выборов.

Заявления экс-главы Молдавии о нарушениях на выборах в стране не беспочвенны — по сведениям общественной правозащитной организации Promo-Lex, на парламентских выборах подтверждены 624 инцидента, чаще всего связанных с нарушениями тайны голосования и организованной перевозкой избирателей.

Ожидается, что сегодня в 12:00 в стране пройдет массовый митинг с участием оппонентов Санду. Еще накануне вечером о планирующихся в ночь на понедельник беспорядках в столице страны Кишиневе сообщила молдавская полиция, по подозрению в подготовке к массовым беспорядкам были задержаны трое мужчин. Однако минувшая ночь в Кишиневе прошла спокойно.

На фоне происходящего силовики начали заметать следы своего участия в репрессиях против оппозиции — уничтожаются улики и документы, связанные с десятками незаконных обысков, который прошли за последние месяцы, утверждают источники телеграм-канала «Рыбарь». Под их прицелом были, в первую очередь партии, входящие в Патриотический блок, в частности, «Сердце Молдовы» Ирины Влах, которую сняли с выборов, и социалисты.