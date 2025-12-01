«Клубочек раскручивается!»: Жуков о последствиях ареста «главного мошенника 1990-х»
Один человек долгие годы мог «нагибать большую систему», однако после его ареста надо «приготовиться» другим участникам «группировки», сказал в эфире НСН Сергей Жуков.
Вслед за арестом гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова могут последовать и новые, предположил в интервью НСН лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.
Ранее стало известно, что Черкасов арестован по обвинению в мошенничество в особо крупном размере. Он пробудет в СИЗО до 27 января 2026 года. Черкасов, в частности, пытался заблокировать показ на онлайн-платформах фильма «Руки Вверх!». Жуков признался, что счастлив, но у него не было задачи «сделать человеку плохо».
«Я много лет и десятилетий нахожусь в этом процессе и был одним из немногих, кто начала отстаивать свои права, а не сидеть и просто говорить: да, и меня тоже обидели. Я счастлив и испытываю сейчас настоящую гордость за то, что наконец-то мы узнаем правду, и она восторжествует. Когда журналисты ерничают, звонят и говорят: вы проиграли этот суд, у вас забрали права, вы неправомерно использовали их в фильме, становится очень горько, потому что оказывается, один человек мог нагнуть целую большую систему и это продолжалось на протяжении многих лет! Фильм - это уже свежие события, но до этого миллиард всего другого происходило. Наконец-то я убеждаюсь в том, что любой человек, который нарушает закон, все равно обязательно за это должен ответить. Я не хочу думать ни о каких приговорах, я творческий человек, музыкант. Задача сделать человеку плохо не стояла. Была задача доказать свою правоту, забрать права, которые принадлежат нам и не могут принадлежать кому-то еще», - подчеркнул Жуков.
По его мнению, вслед за арестом Черкасова может начать «разматываться клубок».
«Я думаю, нужно приготовиться еще энному количеству людей, входящих в преступный сговор, группировку, которая вместе работала с гендиректором. В данном случае правоохранительные органы сработали безупречно, но это же не мимолетное желание: а давайте кого-нибудь арестуем. Это огромный процесс, который шел много лет. Я думаю, здесь огромное количество материалов дела, серьезная свидетельская база. Когда кому-то скрывать нечего, то там и документов нет, а сейчас их настолько много, что клубочек может раскрутиться еще дальше куда-нибудь», - заключил собеседник НСН.
Продюсер Максим Фадеев накануне заявил, что для него не стал неожиданностью арест Черкасова, отметив, что тот его неоднократно обманывал в отношении прав на песни. Фадеев назвал Черкасова «главным мошенником шоу-бизнеса конца 90-х», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Черкасов заявлял претензии на права на песни Сергея Жукова и инициировал блокировку показа фильма «Руки Вверх!» на стриминговых платформах. В ответ музыкант обратился в Верховный суд и к главе Следственного комитета РФ.
