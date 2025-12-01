Продюсер Максим Фадеев накануне заявил, что для него не стал неожиданностью арест Черкасова, отметив, что тот его неоднократно обманывал в отношении прав на песни. Фадеев назвал Черкасова «главным мошенником шоу-бизнеса конца 90-х», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Черкасов заявлял претензии на права на песни Сергея Жукова и инициировал блокировку показа фильма «Руки Вверх!» на стриминговых платформах. В ответ музыкант обратился в Верховный суд и к главе Следственного комитета РФ.

