Мясной рынок объяснил специфику предновогоднего роста цен

Сезонный рост спроса перед праздниками является обычным явлением, однако мясной рынок реагирует на него иначе, чем другие отрасли, сообщает NEWS.ru со ссылкой на главу Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина.

По его словам, значительная часть мясной продукции поставляется по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами, которые пересматриваются нечасто. Это снижает риск резких скачков стоимости для покупателей.

Юшин отметил, что производители стремятся получить дополнительную прибыль в предновогодний период, но специфика отрасли ограничивает возможность стремительного подорожания. На оптовом рынке цены могут меняться разнонаправленно. Отдельные виды и части туши дорожают под влиянием спроса, тогда как другие позиции даже снижаются в цене. При этом подобные колебания не всегда отражаются на розничной стоимости.

Эксперт подчеркнул, что потребителям стоит привыкнуть к такой разнонаправленной динамике, поскольку она является естественной для рыночной экономики, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев
ТЕГИ:ЦеныМясо

