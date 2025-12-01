Мясной рынок объяснил специфику предновогоднего роста цен

Сезонный рост спроса перед праздниками является обычным явлением, однако мясной рынок реагирует на него иначе, чем другие отрасли, сообщает NEWS.ru со ссылкой на главу Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина.

По его словам, значительная часть мясной продукции поставляется по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами, которые пересматриваются нечасто. Это снижает риск резких скачков стоимости для покупателей.