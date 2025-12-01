НАТО проведет серию учебных полетов над Эстонией в начале декабря

Истребители стран – участниц НАТО в период с 1 по 7 декабря выполнит серию тренировочных вылетов в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR, напомнив, что аналогичные тренировки уже проходили в ноябре.

По данным вещателя, часть полетов запланирована на малых высотах — но не ниже 152 метров. Учебные задания будут выполняться в координации с эстонской службой управления гражданской авиацией. В ходе маневров предусмотрена возможность выполнения и сверхзвуковых полетов.