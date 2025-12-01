НАТО проведет серию учебных полетов над Эстонией в начале декабря
Истребители стран – участниц НАТО в период с 1 по 7 декабря выполнит серию тренировочных вылетов в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR, напомнив, что аналогичные тренировки уже проходили в ноябре.
По данным вещателя, часть полетов запланирована на малых высотах — но не ниже 152 метров. Учебные задания будут выполняться в координации с эстонской службой управления гражданской авиацией. В ходе маневров предусмотрена возможность выполнения и сверхзвуковых полетов.
Патрулирование воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии союзниками по НАТО ведется с 2004 года — после вступления стран Балтии в альянс. Постоянная миссия была создана ввиду отсутствия у этих государств собственных боевых самолетов, способных обеспечивать охрану воздушных границ.
Москва в последние годы неоднократно указывала на рост военной активности НАТО у российских рубежей и расценивала его как фактор риска. Российские власти подчеркивают, что страна не представляет угрозы соседям, однако будет реагировать на действия, которые могут задеть ее интересы, передает «Радиоточка НСН».
