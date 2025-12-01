«Дополнительное население получат глобальные мегаполисы, потому что сама система реализации финансов вытягивает население в глобальные город, в три мегаполиса. Это Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Даже другие миллионники, которых 14, не выступают такими местами притяжения. В других странах тоже есть такие мегаполисы, поэтому люди будут вытягиваться и туда – на ПМЖ. Не только в привычные раньше США и ЕС, но и Китай, Корея уже набирают обороты. Это касается в большей степени молодежь», - отметил он.

По его словам, даже у крупных городов нет шансов в борьбе со столицей.

«Возьмем, например, Омск. В бюджете города на одного жителя в 13 раз меньше денег, чем в бюджете Москвы на одного москвича. Это только бюджет, а в Москве почти половина денег внебюджетные. И как соревноваться? Мы должны понимать, что у существующей системы нет перспектив. Надо переходить к модели опережающего развития. Сейчас акцент сделан на прибыли, а не на людях», - рассказал он.

В заброшенных населенных пунктах в РФ необходимо по примеру Японии создавать условия для жизни, ранее заявил НСН вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков.



