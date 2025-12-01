Население России в ближайшие десятилетия переедет в три мегаполиса
В бюджете Омска на одного жителя в 13 раз меньше денег, чем в бюджете Москвы на одного москвича, соревноваться с крупными мегаполисами очень сложно, заявил НСН Юрий Крупнов.
Существующая система реализации финансов приведет к тому, что россияне будут массово переезжать в Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург и зарубежные мегаполисы, заявил НСН председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Сотни малых городов в России рискуют исчезнуть в ближайшие десятилетия — молодёжь массово уезжает в крупные города в поисках учёбы и карьеры, следует из данных ВЦИОМ. Основные причины — низкие зарплаты, слабая инфраструктура и отсутствие перспектив. Население сократится на 36%, в крупных городах вырастет на 25%. Крупнов уверен, что это негативно скажется на развитии страны.
«Дополнительное население получат глобальные мегаполисы, потому что сама система реализации финансов вытягивает население в глобальные город, в три мегаполиса. Это Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург. Даже другие миллионники, которых 14, не выступают такими местами притяжения. В других странах тоже есть такие мегаполисы, поэтому люди будут вытягиваться и туда – на ПМЖ. Не только в привычные раньше США и ЕС, но и Китай, Корея уже набирают обороты. Это касается в большей степени молодежь», - отметил он.
По его словам, даже у крупных городов нет шансов в борьбе со столицей.
«Возьмем, например, Омск. В бюджете города на одного жителя в 13 раз меньше денег, чем в бюджете Москвы на одного москвича. Это только бюджет, а в Москве почти половина денег внебюджетные. И как соревноваться? Мы должны понимать, что у существующей системы нет перспектив. Надо переходить к модели опережающего развития. Сейчас акцент сделан на прибыли, а не на людях», - рассказал он.
В заброшенных населенных пунктах в РФ необходимо по примеру Японии создавать условия для жизни, ранее заявил НСН вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Население России в ближайшие десятилетия переедет в три мегаполиса
- Сенатор Грэм раскритиковал слова Залужного о ядерном оружии на Украине
- Долину пригласили в Госдуму на обсуждение защиты покупателей жилья
- «Клубочек раскручивается!»: Жуков о последствиях ареста «главного мошенника 1990-х»
- Богатейшие предприниматели из России разбогатели еще на $17,9 млрд
- Желание Трампа напасть на Венесуэлу связали с запасами нефти
- МВД Белоруссии: Беспилотник незаконно вторгся в воздушное пространство из Литвы
- Нейросети и анимация: Каким будет российский ответ «Истории игрушек»
- Суд арестовал гендиректора музыкального издательства «Джем» Черкасова
- Россиянам объяснили, почему второй брак стал новой нормой в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru