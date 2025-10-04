Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента

Уточняется, что полиция начала применять водометы. В МВД Грузии при этом заявили, что митинг в Тбилиси вышел за рамки закона. Уточняется, что среди организаторов протеста звучали призывы к насилию.

Протесты проходят в Тбилиси на фоне выборов в 64 муниципалитетах и районах страны. По итогам голосования изберут в том числе мэров пяти самоуправляемых городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти. В голосовании участвуют 12 политических партий. При этом часть оппозиции объявила бойкот выборам.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что по предварительным данным правящая партия «Грузинская мечта» набрала свыше 70% голосов во всех муниципалитетах, включая Тбилиси. На участки пришли около 1,2 миллиона граждан. Это соответствует показателям, зафкикированным на выборах 2014 и 2017 годов, передает «Радиоточка НСН».

