«Грязная кампания»? Гунба объявил о победе на выборах президента Абхазии
Второй тур голосования в республике прошел 1 марта, так как на первом этапе ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов.
В Абхазии состоялся второй тур президентских выборов. Победу на голосовании одерживает один из лидеров первого тура — исполняющий обязанности президента республики Бадра Гунба. Однако не все кандидаты, выбывшие из гонки, считают, что в этом году в Абхазии состоялась «чистая избирательная кампания».
ПОБЕДА ГУНБЫ
Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба объявил о своей победе во втором туре на выборах. По предварительным данным, которые были подсчитаны 1 марта, он лидировал, набрав свыше 61% голосов. При этом его единственный оппонент во втором туре Адгур Ардзинба получил 38,23%, сообщает издание «Апсны 360».
«Всем известны предварительные результаты, этот результат благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, а самое главное — это результат голосования нашего народа. Это не победа команды Бадры Гунбы и Беслана Бигвавы, это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны», - сказал Гунба на встрече со сторонниками штаба.
Для победы во втором туре одному из кандидатов необходимо было набрать больше голосов, чем суммарно получит его соперник и графа «против всех» — то есть более 50%. Если бы этого не произошло, то ЦИК должна была назначить дату для проведения повторных выборов.
1 марта в Абхазии состоялся второй тур выборов президента республики. На этом этапе на пост претендовали лишь два кандидата: исполняющий обязанности президента Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. Избирательные участки закрыли в 20:00 часов вечера по московскому времени. Согласно подсчетам ЦИК, итоговая явка составила примерно 70%.
Второй тур голосования был назначен в связи с тем, что на первом этапе, который состоялся в феврале, ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов. При этом бывший торговый представитель в РФ Олег Барциц, выбывший из президентской гонки в Абхазии после первого тура, в интервью НСН назвал проходящее голосование самой грязной кампанией в истории.
«Это самая грязная кампания в истории президентских выборов. Задействованы колоссальные финансовые средства, административный ресурс. То есть, вообще не стеснялись абсолютно. Работали все: и государственные, и негосударственные СМИ, и не только абхазские, в пользу одного кандидата. Активно навязывалась идея, что Россия будет работать только с одним кандидатом. Считаю, все равно осталась значительная часть общества, которая не поверила этому, которая понимает, что Россия будет вести себя объективно, честно и фактически будет работать с теми, кого изберет народ Абхазии», - сказал один из кандидатов в президенты первого тура.
ПЕРВЫЙ ТУР
15 февраля в Абхазии состоялся первый тур внеочередных президентских выборов. На пост главы республики претендовали пять кандидатов: Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц, а также экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.
По итогам первого тура Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%. Третье место занял Аршба, набрав 7,53%. Далее в рейтинге следовали Барциц с 4,4% и Хурхумал с 1% голосов. В результате во второй тур голосования прошли ио президента республики и оппозиционер Ардзинба, так как именно они набрали наибольшее количество голосов.
Согласно данным СМИ, в феврале в голосовании приняли участие около 100 тысяч человек. Однако, по словам Олега Барцица, в первом этапе президентских выборов в основном голосовало армянское население Абхазии.
«За Гунба проголосовало все армянское население, 95-97% жителей Абхазии армянской национальности, абхазов меньше значительно… Явка низковата. Это следствие, на мой взгляд, апатии, усталости людей, которых просто замучили, перекормили этими избирательными технологиями, черным пиаром, рекламными бенефисами. Поэтому люди, видимо, решили не такую активность проявлять в первом туре», - добавил он в беседе с НСН.
Изначально выборы президента Абхазии должны были состояться весной 2025 года, но из-за вспыхнувших в ноябре 2024-го в республике протестов и отставки экс-президента Аслана Бжании, голосование пришлось провести раньше.
11 ноября 2024 года в столице Абхазии Сухуме начались митинги. Поводом для недовольства стала попытка властей республики ратифицировать закон об инвестиционном соглашении с Россией. Протестующие заявляли, что этот документ противоречит интересам абхазского народа.
Оппозиционеры также потребовали отставки действовавшего на тот момент президента Абхазии Бжании. Изначально он согласился, а потом сбежал из столицы, заявив, что никуда не уйдет с поста главы республики. В итоге он добровольно ушел в отставку 20 ноября, а ио президента Абхазии был назначен Бадра Гунба, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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