«Грязная кампания»? Гунба объявил о победе на выборах президента Абхазии

Для победы во втором туре одному из кандидатов необходимо было набрать больше голосов, чем суммарно получит его соперник и графа «против всех» — то есть более 50%. Если бы этого не произошло, то ЦИК должна была назначить дату для проведения повторных выборов.

1 марта в Абхазии состоялся второй тур выборов президента республики. На этом этапе на пост претендовали лишь два кандидата: исполняющий обязанности президента Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. Избирательные участки закрыли в 20:00 часов вечера по московскому времени. Согласно подсчетам ЦИК, итоговая явка составила примерно 70%.

Второй тур голосования был назначен в связи с тем, что на первом этапе, который состоялся в феврале, ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов. При этом бывший торговый представитель в РФ Олег Барциц, выбывший из президентской гонки в Абхазии после первого тура, в интервью НСН назвал проходящее голосование самой грязной кампанией в истории.