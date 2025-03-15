«Финансирует Запад»? В Белграде более 30 тысяч человек вышли на митинги

ПРОТЕСТЫ В БЕЛГРАДЕ

СМИ сообщали, что вчера в пик акций на улицах Белграда было около 31 тысячи человек. По данным МВД Сербии, в ходе протестных мероприятий произошло несколько инцидентов, направленных против участников другой студенческой акции в Пионерском парке. Также говорилось о задержании нескольких протестующих из-за нарушения ими общественного порядка.

К тому же, в Белграде до конца дня 15 марта на фоне протестов была приостановлена работа городского транспорта. Запрет вступил в силу с 09:30 часов утра по местному времени, но городская транспортная компания «Белград» прекратила свои рейсы еще за полчаса до этого, передают «Известия».