«Финансирует Запад»? В Белграде более 30 тысяч человек вышли на митинги
15 марта протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку в Нови-Београде. Также в столице Сербии была приостановлена работа городского транспорта.
Накануне в сербской столице Белграде вновь вспыхнули протестные акции. Изначально, они были намечены на субботу 15 марта, однако уже вечером 14 марта десятки тысяч людей, многие из которых являются студентами, вышли в центр города. Митинги в Сербии продолжаются с ноября прошлого года. Власти считают, что протестные акции направлены на свержение действующего правительства Сербии и финансируются извне.
ПРОТЕСТЫ В БЕЛГРАДЕ
СМИ сообщали, что вчера в пик акций на улицах Белграда было около 31 тысячи человек. По данным МВД Сербии, в ходе протестных мероприятий произошло несколько инцидентов, направленных против участников другой студенческой акции в Пионерском парке. Также говорилось о задержании нескольких протестующих из-за нарушения ими общественного порядка.
К тому же, в Белграде до конца дня 15 марта на фоне протестов была приостановлена работа городского транспорта. Запрет вступил в силу с 09:30 часов утра по местному времени, но городская транспортная компания «Белград» прекратила свои рейсы еще за полчаса до этого, передают «Известия».
«Транспорт частных перевозчиков не появлялся на улице с утра», - сообщило сербское информационное агентство «Tanjug» со ссылкой на мэрию города.
Известно, что протестующие студенты планируют заблокировать ключевые точки Белграда в субботу. Так, по плану, заявленному организаторами акций, кульминация митингов ожидается в 17:00 часов вечера по местному времени на площади перед парламентом Сербии. Окончание акции запланировано на 21:00 по местному времени, а на 21:20 намечено очищение площади перед сербским парламентом.
При этом корреспондент РИА Новости сообщил, что протестующие студенты и сторонники оппозиции днем 15 марта уже заблокировали крупнейшую транспортную круговую развязку в районе Нови-Београд. Тысячи митингующих собрались к 12:00 часам дня по местному времени у здания муниципалитета. К ним присоединились и жители соседнего района Земун.
Протестующие двигались по кругу, несли сербские флаги и плакаты, а также свистели в свистки и гудели. При этом отмечается, что сотрудники полиции не вмешивались, даже несмотря на то, что рядом с местом проведения акций расположено районное отделение МВД и отдел по работе с иностранцами.
Газета «Blic» писала, что во время акций протеста в Белграде автомобиль въехал в толпу митингующих. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. Их госпитализировали в медучреждение. Согласно информации СМИ, 50-летнего водителя задержали, его мотивы пока неизвестны.
Представители посольства России, диппредставительства США и других дипмиссий предупредили своих граждан об осторожности во время проведения массовой протестной акции в Белграде и призвали избегать мест крупного скопления людей.
РЕАКЦИЯ ВУЧИЧА
Президент Сербии Александр Вучич объявил, что протест, запланированный на 15 марта в Белграде, является несогласованным с властями. Однако политик призвал полицию и другие госорганы обеспечить полную безопасность участников акций. Вучич также попросил правоохранителей не применять силу, кроме самых крайних случаев. Он подчеркнул, что ответственность лежит на организаторах несогласованной акции, добавив, что задержан будет каждый, кто нападет на протестующих, и каждый протестующий, который нападет на других.
До этого Вучич говорил, что 15 марта митингующие попытаются захватить несколько ключевых гособъектов, чтобы заставить власти страны создать переходное правительство. Сербский президент добавил, что, по его данным, протестующие собирались занять здания парламента, Радио и телевидения Сербии, а также Конституционного суда, чтобы добиться выполнения своих требований.
Политик также заявил, что категорически отвергает идею протестующих о создании в Сербии переходного правительства. Вучич подчеркнул, что не согласится на такие требования, пока жив, и что для этого необходимо его убийство. Он также сказал, что не позволит «лжецам» захватить государство. При этом в феврале президент Сербии пригласил протестующих на переговоры.
ПРИЧИНЫ ПРОТЕСТОВ И ПОМОЩЬ ИЗВНЕ
Протесты в Сербии вспыхнули в ноябре 2024 года после гибели 15 человек в результате обрушения навеса железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад. Студенты и оппозиционные потребовали расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности. Акции продолжались несколько месяцев с определенной периодичностью. Протестующие заполняли улицы сербских городов и блокировали трассы. Позже министр строительства, транспорта и инфраструктуры страны Горан Весич подал в отставку.
Власти Сербии заявили, что целью протестующих является свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. По словам Александра Вучича, за последние годы в свержение нынешней власти Сербии из-за границы было вложено €3 млрд.
В январе подавший в отставку сербский премьер-министр Милош Вучевич заявил, что протесты и блокады трасс в Сербии были организованы из-за границы. По его словам, организаторы протестных акций «ударили по самой чувствительной сфере общества — образованию и детям».
«Как только появлялась надежда на общественный диалог... как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и снова поднимала напряженность в обществе», - приводит его слова РИА Новости.
В свою очередь научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова считает, что массовые протесты в Сербии носят оппозиционный характер, несмотря на формальные требования, а нынешняя оппозиция страны имеет прямую поддержку из США и Европы.
«Политический кризис внутри страны набирает обороты. Власти уверены, что это Западу выгодно сменить власть в Сербии, чтобы присоединить страну к антироссийским санкциям. Явно никто не говорит, кому это выгодно. У Вучича на политической арене есть явные оппоненты, которые имеют зарубежную поддержку, и в США, и в Европе. Например, бывший мэр Белграда и другие лидеры оппозиции. Главным триггером недовольства внутри страны остается вопрос с Косово, сербское население в Косово лишается прав, своих связей с центральной Сербией. Именно это недовольство очень сложно разрешить формально. В Сербии нет традиции разгонять подобные протесты силой, это все-таки пока мирный характер», - объяснила она в интервью НСН.
Ранее сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиционеров в Сербии, чтобы в дальнейшем столкнуть Белград и Москву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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