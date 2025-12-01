Будут отзывать? Почему сотни автомобилей Porsche перестали заводиться
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил НСН, что с Porsche впервые случился инцидент, когда машины перестали заводиться.
Если подтвердится брак заводского изготовления Porsche, компания должна провести отзыв этих автомобилей, заявил НСН председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Сотни автомобилей Porsche по всей России перестали заводиться. Версий произошедшего две: либо сбой из-за проблем со связью, либо сбой в работе заводской сигнализации, которая блокирует машину. Водители уверяют, что обойти проблему можно, отключив аккумулятор на 10 часов, пишет SHOT. С проблемами с запуском автомобилей столкнулись водители из Москвы, Краснодара и других городов. Похмелкин предположил, с чем это связано.
«Здесь может быть любая причина, включая проблемы со связью. Но так как это не с одной машиной случилось, напрашивается все-таки версия, что это связано с заводским изготовлением. Я слышал, что такое с китайскими автомобилями происходило, когда компьютеры отключались резко и массово. С Porsche впервые такой инцидент. Если подтвердится брак заводского изготовления, компания должна провести отзыв этих автомобилей. Я думаю, что уважающая себя компания должна сделать отзыв, вне зависимости от того, какие сейчас отношения с Россией. Но этот факт должен быть установлен и доказан. Здесь надо добиваться от изготовителя решений и действий», - рассказал он.
Официальные поставки Porsche в Россию приостановлены, но дилеры и импортеры, действующие в рамках параллельного импорта, обязаны выполнять требования по отзывным кампаниям, если они проводятся, передает «Радиоточка НСН».
