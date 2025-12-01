«Здесь может быть любая причина, включая проблемы со связью. Но так как это не с одной машиной случилось, напрашивается все-таки версия, что это связано с заводским изготовлением. Я слышал, что такое с китайскими автомобилями происходило, когда компьютеры отключались резко и массово. С Porsche впервые такой инцидент. Если подтвердится брак заводского изготовления, компания должна провести отзыв этих автомобилей. Я думаю, что уважающая себя компания должна сделать отзыв, вне зависимости от того, какие сейчас отношения с Россией. Но этот факт должен быть установлен и доказан. Здесь надо добиваться от изготовителя решений и действий», - рассказал он.

Официальные поставки Porsche в Россию приостановлены, но дилеры и импортеры, действующие в рамках параллельного импорта, обязаны выполнять требования по отзывным кампаниям, если они проводятся, передает «Радиоточка НСН».

