Сюткин призвал молодых артистов постоянно развиваться
Валерий Сюткин обратился к начинающим музыкантам с напутствием о необходимости постоянного творческого роста, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на клуб «Космонавт». По словам артиста, успех приходит к тем, кто не только проявил себя, но и продолжает подтверждать талант ежедневной работой.
Сюткин отметил, что считает важным не останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствовать свои песни и исполнительское мастерство. Он также подчеркнул, что не навязывает сотрудничество молодым артистам, поскольку инициатива, по его мнению, должна исходить от них.
В качестве примера он привел недавний дуэт с Сергеем Арутюновым, сыном Николая Арутюнова. Молодой музыкант подготовил собственную аранжировку песни «Я то, что надо», а Сюткин поддержал его, приняв участие в записи припева.
Концерт исполнителя в клубе «Космонавт» состоится 7 декабря и начнется в 19:00, передает «Радиоточка НСН».
