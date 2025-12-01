Сюткин призвал молодых артистов постоянно развиваться

Валерий Сюткин обратился к начинающим музыкантам с напутствием о необходимости постоянного творческого роста, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на клуб «Космонавт». По словам артиста, успех приходит к тем, кто не только проявил себя, но и продолжает подтверждать талант ежедневной работой.

Сюткин отметил, что считает важным не останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствовать свои песни и исполнительское мастерство. Он также подчеркнул, что не навязывает сотрудничество молодым артистам, поскольку инициатива, по его мнению, должна исходить от них.