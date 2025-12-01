Макрон заявил, что Европа завершила работу над гарантиями для Украины
Европа завершила работу над проектом гарантий безопасности, которые Украина может получить по завершении конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
После встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже он отметил, что эти гарантии также важны «для безопасности европейцев, французов и итальянцев».
Макрон указал, что в ближайшее время пройдут важные обсуждения с США, чтобы уточнить Вашингтона.
«Одновременно будут проведены дискуссии, в ходе которых Россия разъяснит американскому посреднику свою позицию», - заключил он.
Ранее в сенате США раскритиковали слова посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, указавшего, что надёжные гарантии безопасности могли бы включать размещение ядерного оружия на украинской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
