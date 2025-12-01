Макрон заявил, что Европа завершила работу над гарантиями для Украины

После встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже он отметил, что эти гарантии также важны «для безопасности европейцев, французов и итальянцев».

Макрон указал, что в ближайшее время пройдут важные обсуждения с США, чтобы уточнить Вашингтона.

«Одновременно будут проведены дискуссии, в ходе которых Россия разъяснит американскому посреднику свою позицию», - заключил он.

Ранее в сенате США раскритиковали слова посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, указавшего, что надёжные гарантии безопасности могли бы включать размещение ядерного оружия на украинской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».