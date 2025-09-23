«Демократия» и паранойя: Власти Молдавии запугивают народ Россией перед выборами
В Молдавии прошли 250 обысков по делу о попытке влияния России на выборы. Политологи уверены, что у действующей партии нет шансов забрать голоса без западного вмешательства и провокаций.
В Молдавии активно готовятся к проведению парламентских выборов, которые назначены на 28 сентября. По последним опросам, в стране лидируют Патриотический блок и действующая партия PAS.
В этом году власти страны снова ищут во всем подвох и русский след, задерживают граждан, которые якобы при поддержке РФ готовились организовывать беспорядки в стране. Москва отвечает на подобные обвинения сдержанно, называя это личной паранойей президента Молдавии Майи Санду.
ОБВИНЯЮТ РОССИЮ
Так, днем ранее в Молдавии прошли 250 обысков по делу о попытке влияния России на выборы. Более ста человек оказались фигурантами уголовного дела о «предполагаемых попытках России дестабилизировать ситуацию в стране» перед выборами, сообщила полиция республики, передает Reuters.
Утверждается, что некая группа лиц якобы готовила беспорядки в стране накануне выборных мероприятий. В итоге прокуратура Молдавии задержала 74 человека. Глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктор Фуртунэ сообщил, что ячейку якобы формировали из России, а обучали граждан в Сербии.
Оппозиционный блок уже выступил с официальным обращением, заявив, что власти просто запугивают народ накануне выборов, чтобы «установить диктатуру».
Президент Молдавии Майя Санду продолжила запугивать граждан, утверждая, что победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах якобы «угрожает суверенитету страны» и якобы может открыть путь «российскому вторжению в Одесскую область».
Антироссийская риторика Санду Москву уже не удивляет. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «паранойей» слова Санду об использовании Молдавии для нападения.
В тот же день в стране запретили комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». По данным «Sputnik Молдова», вместо телефильма зрители увидели синий экран и сообщение о том, что трансляция контента была остановлена из-за нарушения статьи Кодекса об аудиовизуальных услугах страны. Речь идёт о норме, согласно которой в Молдавии запрещён показ контента с «милитаристским содержанием». Мария Захарова вновь кратко прокомментировала это решение, назвав его «демократией Санду».
КТО ПОБЕДИТ
Сегодня официальный Кишинев делает все, чтобы сторонники оппозиции не пришли на предстоящие парламентские выборы, общество доведено до максимального раскола усилиями правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Об этом НСН заявил глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
«Обстановка обостренная в любом случае, потому что за время правления PAS общество доведено до максимального градуса страха. Власть делает все возможное, чтобы оппозиционный электорат просто не вышел на выборы. Если люди пойдут на выборы, это будет главной опасностью для нынешнего режима», - отметил он.
Собеседник НСН усомнился, что выборы пройдут максимально честно, потому что в этом случае у правящей партии не будет шансов на победу.
«Не важно, как проголосуют, — важно, как посчитают. Маловероятно, что выборы пройдут с учетом всех демократических стандартов и норм: конкуренты поставлены в неравные условия, закрыто большое количество телеканалов, интернет-ресурсов, оказывается давление на оппозицию, власть подключает административный ресурс. Даже в этих условиях, если наблюдатели правильно отработают, если все пройдет в рамках закона, у правящей партии достаточно низкий шанс взять большинство. В свою очередь максимальная возможность выйти на лидирующие позиции у патриотического блока», — подытожил он.
По его словам, велика вероятность, что выборы в Молдавии будут сорваны западными партнёрами, как это было в Румынии.
«Даже если никто из оппозиционеров не побежит в стан к PAS, есть очень высокий риск вмешательства во внутренние дела Молдовы так называемых западных партнеров. Мы видели, как были фактически отменены выборы в Румынии, и что сейчас происходит в Европе - она сама по себе становится антиевропейской. Поэтому важно понимать, что Майя Санду не добивается легитимности внутри страны. Ей совершенно плевать, как будут здесь голосовать люди, потому что она уже включила репрессивный аппарат», - добавил он.
Оппозиционный Патриотический блок в случае победы на выборах в Молдавии намерен открыть прямые авиарейсы и восстановить культурные и экономические связи с Россией, заявил один из лидеров блока, экс-премьер Василий Тарлев, передает РИА Новости.
В Патриотический блок входят партия «Будущее Молдовы» Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ
В целом в действии молдавских властей все больше прослеживается «украинский сценарий», уверены политологи.
Попытки молдавских властей ограничить деятельность православной церкви повторяют украинский сценарий, заявил один из лидеров Патриотического блока, экс-премьер Молдавии Василий Тарлев, передает РИА Новости. Он отметил, что в стране идет атака на православие в целом, что закончится очень плохо для жителей страны.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подал законопроект, разрешающий отправку подразделений Вооруженных сил Украины за границу.
Как отмечает Telegram-канал «Рыбарь», новость показательна на фоне слухов о возможной подготовке силовой операции против Приднестровья.
В 2024 году похожий законопроект обсуждали в Румынии, который предполагал использование ВС за пределами румынской территории с целью, речь шла, конечно, о Молдавии.
«Формально власти Молдавии могут запросить помощи у внешних сил в захвате ПМР, которую в Кишиневе считают частью своей территории. Однако в таком случае операция против Приднестровья, которая витает в воздухе с 2022 года, будет означать открытый военный конфликт Молдавии против России», - говорится в сообщении.
Польские СМИ пишут о возможной отправке войск Румынии в Молдавию сразу после выборов 28 сентября, некоторые подразделения у границы приведены в боевую готовность.
Желающая удержаться у власти президент Молдавии Майя Санду ничем не гнушается ради устранения конкурентов, заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
