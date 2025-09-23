ОБВИНЯЮТ РОССИЮ

Так, днем ранее в Молдавии прошли 250 обысков по делу о попытке влияния России на выборы. Более ста человек оказались фигурантами уголовного дела о «предполагаемых попытках России дестабилизировать ситуацию в стране» перед выборами, сообщила полиция республики, передает Reuters.

Утверждается, что некая группа лиц якобы готовила беспорядки в стране накануне выборных мероприятий. В итоге прокуратура Молдавии задержала 74 человека. Глава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктор Фуртунэ сообщил, что ячейку якобы формировали из России, а обучали граждан в Сербии.

Оппозиционный блок уже выступил с официальным обращением, заявив, что власти просто запугивают народ накануне выборов, чтобы «установить диктатуру».

Президент Молдавии Майя Санду продолжила запугивать граждан, утверждая, что победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах якобы «угрожает суверенитету страны» и якобы может открыть путь «российскому вторжению в Одесскую область».

Антироссийская риторика Санду Москву уже не удивляет. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «паранойей» слова Санду об использовании Молдавии для нападения.

В тот же день в стране запретили комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». По данным «Sputnik Молдова», вместо телефильма зрители увидели синий экран и сообщение о том, что трансляция контента была остановлена из-за нарушения статьи Кодекса об аудиовизуальных услугах страны. Речь идёт о норме, согласно которой в Молдавии запрещён показ контента с «милитаристским содержанием». Мария Захарова вновь кратко прокомментировала это решение, назвав его «демократией Санду».

КТО ПОБЕДИТ

Сегодня официальный Кишинев делает все, чтобы сторонники оппозиции не пришли на предстоящие парламентские выборы, общество доведено до максимального раскола усилиями правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Об этом НСН заявил глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

«Обстановка обостренная в любом случае, потому что за время правления PAS общество доведено до максимального градуса страха. Власть делает все возможное, чтобы оппозиционный электорат просто не вышел на выборы. Если люди пойдут на выборы, это будет главной опасностью для нынешнего режима», - отметил он.