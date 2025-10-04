В Грузии возложили ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС
Ответственность за протест в Тбилиси несет посол Евросоюза, поскольку представители ЕС поддерживали попытки беспорядков в стране. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Он подчеркнул, что посол ЕС обязан решительно осудить действия протестующих.
По факту беспорядков МВД Грузии возбудило уголовное дело по четырем статьям, в том числе за призыв к свержению власти.
При этом ситуация у Президентского дворца в Тбилиси остается напряженной. Число сотрудников правоохранительных органов, пострадавших в результате беспорядков, возросло до 14, передает «Радиоточка НСН».
