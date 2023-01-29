Между войной и миром. Германия выбирает позицию в отношении НАТО и России

Германия вынуждена поставлять на Украину танки Leopard 2 как член НАТО, но выступает против конфликта с Россией.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что серьезно относится к своей присяге, и выразил готовность сделать все, чтобы ситуация на Украине не переросла в конфликт между Россией и НАТО.

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Накануне Олаф Шольц в видеообращении, которое опубликовано на сайте немецкого правительства, заявил, что главная цель Германии - не допустить расширения границ России в рамках проведения специальной военной операции на Украине

«Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шольца, Германия на Украине следует трем принципам, оказывая Киеву гуманитарную, финансовую и военную помощь, отмечает RT.

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Также канцлер Германии отметил, что Берлин «не допустит эскалации конфликта» и войны НАТО с Россией.

При этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что Запад «ведёт войну против России». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила его как признание заранее спланированной войны против Москвы, сообщает RT.

Министерство иностранных дел Германии в связи с высказыванием главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ указало, что поддержка Украины не делает ФРГ одной из сторон конфликта.

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Однако стали известны подробности об организации поставок немецких танков Украине. США создали схему «прикрытия» для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 2 из Германии. Вашингтон предварительно заявил о готовности передать Киеву танки Abrams. Этот вариант предложил госсекретарь Энтони Блинкен в ответ на просьбу президента США Джо Байдена, пишет The Washington Post со ссылкой на данные, полученные от более 12 бывших и действующих европейских и американских чиновников.

Собеседники издания рассказали, что Блинкен, который присутствовал при телефонном разговоре, предложил заявить о поставках танков Abrams M1 для Украины, чтобы Германия затем начала поставки Leopard. В этом случае США получили бы время на подготовку танков, обучение военных ВСУ и созданием логистики, сообщает РБК.

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Заявление о поставках американских танков президент Байден сделал менее чем через неделю. А потенциальные европейские страны, которые могли стать поставщиками танков Leopard, начали оказывать давление на Германию, и чтобы получить экспортное разрешение производителя на передачу техники, рассказал изданию высокопоставленный польский чиновник.

России стоит опасаться не западных танков, а системы, в которую они будут встроены, сказал в интервью НСН военный историк Евгений Норин.

«Танки – это вишенка на торте, а сам торт - это вся система из танков, машин поддержки, связи и разведки. Здесь танк это только стержень. Я бы не столь опасался танков, потому что с противотанковой обороной у нас все не так уж плохо, а господство в воздухе никто не отменял. Танков как таковых можно не опасаться, а вот бригад, в которые они могут быть встроены, стоит. Противник не тупой, он умеет совершать резкие выпады. Резкое наступление, дополненное полусотней или сотней танков, может быть очень опасным. Опасна именно система: артиллерия плюс танки, мотопехота и БПЛА», - сказал Норин.

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На этом фоне канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность в том, что мир непременно будет многополярным с целым рядом влиятельных государств, которые на равных будут друг с другом сотрудничать, сообщает издание La Nación.

«Мир будет многополярным, я в этом убежден. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств — в Азии, Африке, а также в Латинской Америке», — сказал глава немецкого правительства

По его словам, мир должен быть многосторонним, чтобы больше государств сотрудничали друг с другом.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что в настоящее время отношения между Германией и Россией «максимально испорчены». Рар считает, что от Берлина и Москвы зависит стабильность в Европе, поэтому им придётся, несмотря на возникшие сложности, исправлять всё и выстраивать отношения, «снова строить мир», сообщает «Вечерняя Москва».


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