Между войной и миром. Германия выбирает позицию в отношении НАТО и России
Германия вынуждена поставлять на Украину танки Leopard 2 как член НАТО, но выступает против конфликта с Россией.
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что серьезно относится к своей присяге, и выразил готовность сделать все, чтобы ситуация на Украине не переросла в конфликт между Россией и НАТО.
Накануне Олаф Шольц в видеообращении, которое опубликовано на сайте немецкого правительства, заявил, что главная цель Германии - не допустить расширения границ России в рамках проведения специальной военной операции на Украине
«Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — цитирует его РИА Новости.
По словам Шольца, Германия на Украине следует трем принципам, оказывая Киеву гуманитарную, финансовую и военную помощь, отмечает RT.
Также канцлер Германии отметил, что Берлин «не допустит эскалации конфликта» и войны НАТО с Россией.
При этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что Запад «ведёт войну против России». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила его как признание заранее спланированной войны против Москвы, сообщает RT.
Министерство иностранных дел Германии в связи с высказыванием главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ указало, что поддержка Украины не делает ФРГ одной из сторон конфликта.
Однако стали известны подробности об организации поставок немецких танков Украине. США создали схему «прикрытия» для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 2 из Германии. Вашингтон предварительно заявил о готовности передать Киеву танки Abrams. Этот вариант предложил госсекретарь Энтони Блинкен в ответ на просьбу президента США Джо Байдена, пишет The Washington Post со ссылкой на данные, полученные от более 12 бывших и действующих европейских и американских чиновников.
Собеседники издания рассказали, что Блинкен, который присутствовал при телефонном разговоре, предложил заявить о поставках танков Abrams M1 для Украины, чтобы Германия затем начала поставки Leopard. В этом случае США получили бы время на подготовку танков, обучение военных ВСУ и созданием логистики, сообщает РБК.
Заявление о поставках американских танков президент Байден сделал менее чем через неделю. А потенциальные европейские страны, которые могли стать поставщиками танков Leopard, начали оказывать давление на Германию, и чтобы получить экспортное разрешение производителя на передачу техники, рассказал изданию высокопоставленный польский чиновник.
России стоит опасаться не западных танков, а системы, в которую они будут встроены, сказал в интервью НСН военный историк Евгений Норин.
«Танки – это вишенка на торте, а сам торт - это вся система из танков, машин поддержки, связи и разведки. Здесь танк это только стержень. Я бы не столь опасался танков, потому что с противотанковой обороной у нас все не так уж плохо, а господство в воздухе никто не отменял. Танков как таковых можно не опасаться, а вот бригад, в которые они могут быть встроены, стоит. Противник не тупой, он умеет совершать резкие выпады. Резкое наступление, дополненное полусотней или сотней танков, может быть очень опасным. Опасна именно система: артиллерия плюс танки, мотопехота и БПЛА», - сказал Норин.
На этом фоне канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность в том, что мир непременно будет многополярным с целым рядом влиятельных государств, которые на равных будут друг с другом сотрудничать, сообщает издание La Nación.
«Мир будет многополярным, я в этом убежден. В будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств — в Азии, Африке, а также в Латинской Америке», — сказал глава немецкого правительства
По его словам, мир должен быть многосторонним, чтобы больше государств сотрудничали друг с другом.
Ранее политолог Александр Рар заявил, что в настоящее время отношения между Германией и Россией «максимально испорчены». Рар считает, что от Берлина и Москвы зависит стабильность в Европе, поэтому им придётся, несмотря на возникшие сложности, исправлять всё и выстраивать отношения, «снова строить мир», сообщает «Вечерняя Москва».
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