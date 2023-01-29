Между войной и миром. Германия выбирает позицию в отношении НАТО и России

Накануне Олаф Шольц в видеообращении, которое опубликовано на сайте немецкого правительства, заявил, что главная цель Германии - не допустить расширения границ России в рамках проведения специальной военной операции на Украине

«Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шольца, Германия на Украине следует трем принципам, оказывая Киеву гуманитарную, финансовую и военную помощь, отмечает RT.