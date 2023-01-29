Рябков объяснил поставки танков Украине желанием США подровнять общенатовскую шеренгу

«Парадоксальным образом американские официальные лица утверждают, что поставки более широкой номенклатуры все более современных систем, в том числе тяжелых систем на Украину, — это не эскалация», — отметил Рябков.

Он обратил внимание на многочисленные прямые цитаты из произведений писателя Джорджа Оруэлла в высказываниях американских и натовских представителей. В связи с этим замглавы МИД РФ назвал отрицанием очевидного Рассуждения о масштабных поставках танков Abrams Киеву, пишет Газета.ru.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на данные, полученные от более 12 бывших и действующих европейских и американских чиновников, раскрыла американскую схему «прикрытия» для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 2 из Германии. Вашингтон предварительно заявил о готовности передать Киеву танки Abrams. Этот вариант предложил госсекретарь Энтони Блинкен в ответ на просьбу президента США Джо Байдена.

