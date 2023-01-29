Рябков объяснил поставки танков Украине желанием США подровнять общенатовскую шеренгу
По мнению заместителя главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова, США намерены поставлять Украине танки Abrams, чтобы подровнять общенатовскую шеренгу. Об этом сообщает РИА Новости.
«Парадоксальным образом американские официальные лица утверждают, что поставки более широкой номенклатуры все более современных систем, в том числе тяжелых систем на Украину, — это не эскалация», — отметил Рябков.
Он обратил внимание на многочисленные прямые цитаты из произведений писателя Джорджа Оруэлла в высказываниях американских и натовских представителей. В связи с этим замглавы МИД РФ назвал отрицанием очевидного Рассуждения о масштабных поставках танков Abrams Киеву, пишет Газета.ru.
Ранее газета The Washington Post со ссылкой на данные, полученные от более 12 бывших и действующих европейских и американских чиновников, раскрыла американскую схему «прикрытия» для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков Leopard 2 из Германии. Вашингтон предварительно заявил о готовности передать Киеву танки Abrams. Этот вариант предложил госсекретарь Энтони Блинкен в ответ на просьбу президента США Джо Байдена.
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