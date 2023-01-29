Шольц подтвердил желание не допустить конфликта России и НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что серьезно относится к своей присяге, и выразил готовность сделать все, чтобы ситуация на Украине не переросла в конфликт между Россией и НАТО.
«Канцлер Германии, который серьезно относится к своей присяге, должен сделать все, чтобы (положение дел на Украине - прим. НСН)…. не переросло в войну между Россией и НАТО», - заявил немецкий канцлер в интервью немецкой газете Tagesspiegel.
Он также рассказал о том, что готов предпринять, чтобы не допустить ядерной реакции со стороны России. По словам Шольца, Германия не пойдет вслед «за теми, кто почти легкомысленно рекомендует Германии идти вперед. Мы всегда действуем в тесной международной координации».
«Любое другое решение увеличило бы риск эскалации и было бы безответственным», - считает немецкий канцлер.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в рабочем графике президента России Владимира Путина не запланирован телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, но российский лидер остается открытым для общения. Об этом сообщает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 941 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 612 / сут.
- Шольц подтвердил желание не допустить конфликта России и НАТО
- Песков опроверг информацию о запланированных разговорах Путина с Шольцем
- Стали известны подробности госпитализации Николая Дроздова
- Российский офицер сделал прогноз о решающем ударе по Украине
- В Кремле объяснили причины засекречивания данных об экономике РФ
- В России госпитализировали 495 человек с коронавирусом за сутки
- Россияне не пострадали после атаки беспилотников в Иране
- План Украины по захвату Крыма провалится из-за желания жителей быть с Россией
- На Украине попросили Германию о поставке подлодки
- Рябков объяснил поставки танков Украине желанием США подровнять общенатовскую шеренгу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru