Шольц подтвердил желание не допустить конфликта России и НАТО

«Канцлер Германии, который серьезно относится к своей присяге, должен сделать все, чтобы (положение дел на Украине - прим. НСН)…. не переросло в войну между Россией и НАТО», - заявил немецкий канцлер в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

Он также рассказал о том, что готов предпринять, чтобы не допустить ядерной реакции со стороны России. По словам Шольца, Германия не пойдет вслед «за теми, кто почти легкомысленно рекомендует Германии идти вперед. Мы всегда действуем в тесной международной координации».

«Любое другое решение увеличило бы риск эскалации и было бы безответственным», - считает немецкий канцлер.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в рабочем графике президента России Владимира Путина не запланирован телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, но российский лидер остается открытым для общения. Об этом сообщает РИА Новости.

