Владимир Брынцалов выставил на продажу усадьбу в Кисловодске за 2,5 млрд рублей
Предприниматель Владимир Брынцалов выставил на продажу свою историческую недвижимость в Кисловодске. Об этом пишет Telegram-канала Mash.
По данным Mash, стоимость объекта оценивается в 2,5 млрд рублей, что делает его одним из самых дорогих предложений на рынке Кавказа. За эти деньги покупатель получит 10-комнатный особняк площадью более 800 квадратных метров, гостевой корпус (400 квадратных метров) и земельный участок площадью 78 соток.
Здание было построено в 1905 году и официально признано объектом культурного наследия регионального значения. По информации Mash, Брынцалов приобрел эту недвижимость в 1990-х годах, после чего провел ее масштабную реставрацию.
В 1996 году бизнесмен баллотировался на пост президента России и занял последнее, 11-е место, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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