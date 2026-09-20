Владимир Брынцалов выставил на продажу усадьбу в Кисловодске за 2,5 млрд рублей

Предприниматель Владимир Брынцалов выставил на продажу свою историческую недвижимость в Кисловодске. Об этом пишет Telegram-канала Mash.

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По данным Mash, стоимость объекта оценивается в 2,5 млрд рублей, что делает его одним из самых дорогих предложений на рынке Кавказа. За эти деньги покупатель получит 10-комнатный особняк площадью более 800 квадратных метров, гостевой корпус (400 квадратных метров) и земельный участок площадью 78 соток.

Здание было построено в 1905 году и официально признано объектом культурного наследия регионального значения. По информации Mash, Брынцалов приобрел эту недвижимость в 1990-х годах, после чего провел ее масштабную реставрацию.

В 1996 году бизнесмен баллотировался на пост президента России и занял последнее, 11-е место, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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