На Украине попросили Германию о поставке подлодки

Замглавы Министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник призвал «выгнать Россию из Черного моря» посредством немецких подлодок класса HDW 212A.

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По мнению дипломата, в Германии «производят одну из лучших в мире» субмарин класса HDW 212A. На вооружении у немецкой армии стоит шесть таких подводных лодок, пишет Газета.ru.

«Почему бы не отправить одну на Украину? Тогда мы выгоним российский флот из Черного моря», — написал он в своем Twitter.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев пообещал оставить Украину без выхода в море. Так он прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Андрея Мельника о том, что ВСУ, помимо танков, нужны также самолёты и подводные лодки.

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ФОТО: РИА Новости//Олег Кулешов
ТЕГИ:Черное МореГерманияПодводная ЛодкаУкраина
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