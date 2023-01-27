Полковник Тимошенко: Немецкие «Леопарды» по силам победить лишь Т-90
Новейшие российские танки превосходят западные, а более старым придется подкрадываться к немецким «Леопардам» на убойное расстояние, сказал в эфире НСН Михаил Тимошенко.
Российский танк Т-90 может успешно противостоять немецким «Леопардам», английским «Челленджерам» и американским «Абрамсам», однако у его предшественников могут возникнуть проблемы, сказал в интервью НСН военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.
Ранее США, Великобритания, Германия и ряд других европейских стран выразили готовность поставлять танки Украине.
«Танк Т-90, особенно "Прорыв", успешно противостоит им. Это, по сути, равная им машина, имеющая превосходство в подвижности и активной защите. Танки "Леопард" - это хорошие машины, их легко уничтожать языком, как делает наше телевидение, У "Леопарда", особенно последних вариантов, очень хорошее лобовое бронирование, пушки наших танков могут брать его с расстояния меньше километра. У "Леопардов" также очень хороший комплекс системы управления огнем, оптика, в том числе и электронная. Всё до Т-90 М3 он может сбить на ощутимо большем расстоянии, чем вы его можете поразить. В этом отношении повторяется ситуация времен Великой отечественной войны, когда танк "Пантера" мог сбить нашу 34-ку на расстоянии больше километра, а ты должен был подобраться к нему метров на 300-500», - сказал Тимошенко.
Вместе с тем он скептически оценил британские «Челленджеры».
«У англичан ничего толкового сухопутного никогда не было, хотя они родоначальники танков, как не было и сухопутных победоносных операций. История с "Челленджером" началась с того, что они хотели сделать танк и продавать его на Ближний Восток, но не задалось, покупатели не соблазнились, но выбрасывать было жалко, решили попробовать довести. Доводили-доводили, получился "Челленджер". Это машина с весом заведомо больше 60 тонн, пушка нарезная, что удивительно для современных танков. На Ближнем Востоке их подбивали даже из РПГ (ручной противотанковый гранатомет - прим. НСН) в борт», - рассказал военный эксперт.
Тимошенко также указал, в чем проблема американского «Абрамса».
«Последнюю модификацию "Абрамса" американцы сделали с прослойкой урановой брони, при попытке его пробить, уран уплотняется, зато возникают проблемы у экипажа, который дышит урановой пылью. Двигатель у этого танка турбо, то же самое, что мы сделали на Т-80», - заключил собеседник НСН.
Ранее США приняли решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Германия объявила о планах передать Киеву 14 танков Leopard 2, а в перспективе – два танковых батальона, а Великобритания - 14 танков Challenger.
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