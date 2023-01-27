В Минобороны ФРГ не исключили новые поставки танков Украине

Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус не исключил новые поставки танков Украине, одновременно задавшись вопросом «откуда они возьмутся», сообщает Suddeutsche Zeitung.

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«Было бы абсурдно, если бы я сейчас исключил новые поставки танков. Но мой вопрос в следующем: откуда они возьмутся? Мы подходим к границам. У нас ведь еще есть обязательства в НАТО», — заметил министр.

Он также добавил, что решение о поставках Украине танков Leopard — это очень серьезное решение, по поводу которого половина населения страны испытывает беспокойство.

Ранее Берлин исключил возможность поставки Киеву боевых истребителей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПоставкиТанкиГермания
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