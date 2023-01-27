В Минобороны ФРГ не исключили новые поставки танков Украине
Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус не исключил новые поставки танков Украине, одновременно задавшись вопросом «откуда они возьмутся», сообщает Suddeutsche Zeitung.
«Было бы абсурдно, если бы я сейчас исключил новые поставки танков. Но мой вопрос в следующем: откуда они возьмутся? Мы подходим к границам. У нас ведь еще есть обязательства в НАТО», — заметил министр.
Он также добавил, что решение о поставках Украине танков Leopard — это очень серьезное решение, по поводу которого половина населения страны испытывает беспокойство.
Ранее Берлин исключил возможность поставки Киеву боевых истребителей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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