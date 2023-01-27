Хантеркиллер против «вишенки»: За немецкими танками обнаружили истинную угрозу для России
Западные танки опасны лишь в сочетании с артиллерией и беспилотниками, иначе их могут начать колотить и «древние как стул мамонта» Т-72, сказал в эфире НСН Евгений Норин.
России стоит опасаться не западных танков, а системы, в которую они будут встроены, сказал в интервью НСН военный историк Евгений Норин.
Ранее США анонсировали поставки Украине 31 танка Abrams, Германия - 14 Leopard 2, а Великобритания - 14 Challenger.
«Танки – это вишенка на торте, а сам торт - это вся система из танков, машин поддержки, связи и разведки. Здесь танк это только стержень. Я бы не столь опасался танков, потому что с противотанковой обороной у нас все не так уж плохо, а господство в воздухе никто не отменял. Танков как таковых можно не опасаться, а вот бригад, в которые они могут быть встроены, стоит. Противник не тупой, он умеет совершать резкие выпады. Резкое наступление, дополненное полусотней или сотней танков, может быть очень опасным. Опасна именно система: артиллерия плюс танки, мотопехота и БПЛА», - сказал Норин.
По его словам, глупо проводить «лобовое сравнение» танков, ведь даже Т-72 может стать «хантеркиллером».
«Лобовое сопоставление характеристик танков вам ничего не даст. Это как в 1941 году, когда при превосходящих противника по всем параметрам 34-ках Красная Армия проигрывала, а в 1944 году Т-34, уже утратившие свое технологическое преимущество, спокойно колотили королевские "Тигры" и уверенно выкашивали эти батальоны. Это происходило, потому что были проблемы с разведкой, взаимодействием и инициативой. Также и здесь. Сейчас, если вы возьмете "нулевой" танк Т-72 и у него будет хорошо налажена связь с оператором БПЛА, дающим ценные указания, вы радикально повысите его боевую ценность. Даже, если он будет древний, как стул мамонта, главное, чтобы технически в нем работали пушка и рация, и вы получите эффектного хантеркиллера», - подчеркнул военный эксперт.
Норин также выразил уверенность, что Украина не получит от США и Германии новейшие модели танков.
«Украине поставляются не новейшие модификации этих танков, это не будут "Абрамсы", которые стоят на вооружении у США, или "Леопарды", стоящие на вооружении Бундесвера. Это будут более старые версии, которые находятся на хранении. Вопрос в том, насколько у ВСУ будет налажено сочетание этой техники с разведкой, БПЛА и так далее», - заключил собеседник НСН.
Ранее Норин говорил НСН, что, скорее всего, Украина попытается ударить «танковым кулаком» на запорожском направлении.
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