Россия сократила импорт китайского картофеля, но осталась в топ-5 покупателей

Динамика в месячном выражении оказалась еще более выраженной - по сравнению с июлем объемы поставок упали почти в 2,5 раза.

Несмотря на снижение показателей, по итогам августа Россия все равно осталась в пятерке крупнейших покупателей китайского картофеля. В рейтинге импортеров РФ уступила только Малайзии (4,2 млн долларов), Вьетнаму (3,6 млн долларов) и Гонконгу (1,9 млн долларов).

Ранее стало известно, что Россия сократила закупки китайского пива, но все равно осталась главным его импортером, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».