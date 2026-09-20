Россия сократила импорт китайского картофеля, но осталась в топ-5 покупателей

Россия существенно сократила импорт картофеля из Китая. Так, августовские закупки снизились на 25% в годовом выражении - до 1,8 млн долларов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на таможенную статистику КНР.

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Динамика в месячном выражении оказалась еще более выраженной - по сравнению с июлем объемы поставок упали почти в 2,5 раза.

Несмотря на снижение показателей, по итогам августа Россия все равно осталась в пятерке крупнейших покупателей китайского картофеля. В рейтинге импортеров РФ уступила только Малайзии (4,2 млн долларов), Вьетнаму (3,6 млн долларов) и Гонконгу (1,9 млн долларов).

Ранее стало известно, что Россия сократила закупки китайского пива, но все равно осталась главным его импортером, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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