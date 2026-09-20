Китай в 7 раз увеличил импорт российской пшеницы

По данным китайской таможни, стоимость поставок составила 17,6 млн долларов, тогда как за первые восемь месяцев 2025 года этот показатель находился на уровне 2,5 млн долларов.

В целом с начала 2026 года Китай импортировал пшеницу из восьми стран. Безусловными лидерами по объемам поставок остаются Канада (516,9 млн долларов), Австралия (277,6 млн долларов) и США (98,2 млн долларов). Россия занимает лишь пятую строчку, уступая также Аргентине, чей экспорт пшеницы в Китай составил 95,3 млн долларов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что Россия удвоила импорт автомобилей из КНР.