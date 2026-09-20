ЕР лидирует на выборах в Госдуму с 57,1% после обработки 20,4% протоколов
Партия «Единая Россия» лидирует по федеральному округу, набирая 57,1% голосов. Об этом сообщает ЦИК по итогам обработки 20,4% протоколов.
Второе место у КПРФ с результатом 14,01%, на третьем ЛДПР (9,32%). Далее следуют «Новые люди» (7,93%) и «Справедливая Россия» (5,13%).
Остальные партии не смогли преодолеть 5% барьер, необходимый для прохождения в парламент.
Голосование на выборах в Государственную Думу IX созыва проходило с 18 по 20 сентября. По предварительным данным, явка избирателей в этот раз оказалась выше, чем в 2021 году. При этом только в Москве электронно проголосовали около 3,5 миллиона граждан.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что предварительные итоги голосования будут подведены 21 сентября в 11.00 мск, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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