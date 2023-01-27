«Танковый кулак!»: Названо место атаки Украины «Леопардами» и «Абрамсами»
Украина не будет форсировать Днепр или прорубаться в Донбасс, а попытается использовать «танковые кулаки» на равнинах Запорожской области, сказал в эфире НСН Евгений Норин.
Украина будет использовать немецкие, американские и английские танки для наступления на запорожском направлении, предположил в интервью НСН специалист по военным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин.
Ранее США, Германия и другие страны Европы анонсировали поставки на Украину более ста танков «Абрамс», «Леопард», «Челленджер» и других моделей.
«Из этого будут собирать танковый кулак, скорее всего – танковую бригаду. Украинцы, безусловно, попытаются начать наступление и, скорее всего, это начнется где-то в запорожском секторе, это Угледар и его окрестности. Там равнина, а для того, чтобы наступать южнее Херсона, им надо форсировать Днепр. Это, мягко говоря, не самая простая задача, десант рискует быть утопленным. Прорубаться в Донбасс – это лезть в неблагоприятную местность, а в Запорожской области широкие равнины, это место где можно эффектно манипулировать танковыми кулаками», - сказал Норин.
По его словам, России есть, что этому противопоставить, но думать об этом надо прямо сейчас.
Военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко ранее говорил НСН, что российский танк Т-90 «Прорыв» может успешно противостоять западным танкам, однако у его предшественников могут возникнуть проблемы.
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