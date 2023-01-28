Канцлер Шольц раскрыл антироссийскую цель Германии на Украине

«Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шольца, Германия на Украине следует трем принципам, оказывая Киеву гуманитарную, финансовую и военную помощь, отмечает RT.

Также канцлер Германии отметил, что Берлин «не допустит эскалации конфликта» и войны НАТО с Россией.

Ранее Шольц заявил, что конфликт на Украине закончится очень не скоро. Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF.

