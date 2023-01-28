Канцлер Шольц раскрыл антироссийскую цель Германии на Украине

Не допустить расширения границ России в рамках проведения специальной военной операции на Украине - главная цель Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении, которое опубликовано на сайте немецкого правительства.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался назвать цену поставок танков Киеву

«Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шольца, Германия на Украине следует трем принципам, оказывая Киеву гуманитарную, финансовую и военную помощь, отмечает RT.

Также канцлер Германии отметил, что Берлин «не допустит эскалации конфликта» и войны НАТО с Россией.

Ранее Шольц заявил, что конфликт на Украине закончится очень не скоро. Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF.

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ФОТО: РИА Новости
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