Политолог Рар предрёк России и Германии «повторение Курской битвы»
Политолог Александр Рар заявил, что в настоящее время отношения между Германией и Россией «максимально испорчены», сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, поставки немецких танков на Украину аккурат к годовщине Курской битвы могут их окончательному обрушению, а тем, кто интересуется, что будет дальше, можно ответить одно - «будет повторение Курской битвы», но только на украинской территории.
Рар считает, что от Берлина и Москвы зависит стабильность в Европе, поэтому им придётся, несмотря на возникшие сложности, исправлять всё и выстраивать отношения, «снова строить мир».
«Это два больших народа, которые во многом создавали историю Европы. Более того, именно Германия и Россия в будущем будут определять систему безопасности Европы, когда наступят времена для честного, рационального и справедливого анализа», — заключил эксперт.
Ранее Министерство иностранных дел Германии в связи с высказыванием главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ указало, что поддержка Украины не делает ФРГ одной из сторон конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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