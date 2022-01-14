«Лукавство и двуличие»: Почему США не готовы принять Украину в НАТО
США поддерживают вступление Украины в НАТО, однако на деле эта поддержка нередко оказывается формальной из-за требований европейских партнеров.
Вопрос вступления Украины в НАТО будоражит умы: тогда как Украина требует членства в Североатлантическом альянсе, что видится нынешнему руководству единственным решением конфликта на юго-востоке страны, многие европейские страны высказываются против, поскольку опасаются за баланс сил в регионе.
Многие эксперты уверены, что решающий голос будет за США. И если официальные лидеры публично подчеркивают поддержку курса на сближение с Украиной, то аналитики отмечают, что сложившаяся ситуация не позволит Украине вступить в НАТО в обозримом будущем. Такое мнение высказывают публицисты на страницах The New York Times.
По мнению авторов статьи, американский президент Джо Байден и европейские лидеры не готовы пойти на такой шаг.
«Хотя администрация Байдена настаивает на том, что она не позволит Москве посягать на стремление Украины вступить в НАТО, Вашингтон не имеет краткосрочных планов помочь бывшей советской республике попасть в альянс», — пишет издание.
В публикации упоминается, что ФРГ и Франция ранее также выступали против членства Киева в блоке, а остальные европейские члены НАТО заняли выжидательную позицию, так как для принятия решения среди стран-участниц должен быть консенсус.
Со своей стороны, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт 12 января заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается.
«Каждая страна сама решает, к какому союзу ей принадлежать... Я хочу ясно указать - в настоящий момент вступление Украины в НАТО не обсуждается», - подчеркнул Хебештрайт.
При этом официальные лица США всё же продолжают настаивать на политике «сдерживания и диалога» с Россией. Так, советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что они угадали «сценарий», который якобы приготовила Москва для того, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал он. При этом он пригрозил ограничительными мерами, которые станут «лишь частью» санкций, которые будут направлены против России в случае потенциального вторжения на юго-восток Украины.
Комментируя сложившуюся ситуацию, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с США 10 января, отметил, что руководству НАТО даже не приходит в голову, что у кого-то, кроме стран-участниц альянса, может быть желание обеспечить нацбезопасность.
«Лукавство и двуличие наших западных коллег в этом вопросе проявляется в максимальной степени. Никому из западного лагеря просто в голову не приходит, что у кого-то есть собственные интересы безопасности. Все в натовском кругу замкнулось целиком на интересы именно этого альянса», - заявил он в интервью Тине Канделаки на RTVI.
Россия готова ответить США и НАТО соответствующим образом в случае непринятия гарантий безопасности, поскольку страна сделала большие шаги вперед по гиперзвуковому вооружению и по оснащению вооруженных сил, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Переговорный процесс с глазу на глаз показал принципиальность нашей позиции. Это, я считаю, успех нашей дипломатии. <...> Нужно двигаться дальше в части обеспечения безопасности, прежде всего, нашего государства. И порох должен быть сухим – это главный принцип. То, что мы сегодня сделали достаточно серьезные шаги вперед по гиперзвуковому вооружению и по оснащению вооруженных сил нашей страны, является холодным душем для горячих голов НАТО. Если Украина начнет агрессию в отношении ДНР и ЛНР, конечно мы не оставим их в беде», - заявил Швыткин.
Некоторые эксперты на фоне успешной миссии миротворцев ОДКБ в Казахстане указали, что операция стала демонстрацией силы России перед Западом. Однако больше от этого бояться Москву западные партнеры не будут, поскольку и так сильно боятся, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Дмитрий Орешкин.
«На Западе это все принимают к сведению, но они и так хорошо понимают, что у Путина хорошо отлаженная военная машина. Другой вопрос, насколько она готова к военному столкновению с Западом? Думаю, что нет, и западные ресурсы мощнее, чем российские. Но, конечно, Путин чувствует себя увереннее. Это довольно серьезная демонстрация, особенно на фоне бегства американских войск из Афганистана. Путин показал себя молодцом, но на азиатском поле, а не на европейском. Так что каких-то радикальных изменений в отношении Запада к России эта ситуация не принесет, бояться сильнее не станут, они и так достаточно сильно боятся вооруженного конфликта, потому что если он, не дай Бог, начнется, то мало никому не покажется», - отметил он.
При этом часть военных аналитиков и дипломатов указала на возможность для России разместить вооружения на территории стран Латинской Америки из-за дальнейшего расширения НАТО на восток. Западная сторона услышала и незамедлительно отреагировала: так, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр заявил, что страны альянса могут быть обеспокоены размещением ракет РФ на территории Кубы или Венесуэлы. А советник по нацбезопасности Джейк Салливан не преминул подчеркнуть, что американские власти решительно разберутся, если Россия будет размещать свои войска на территории Латинской Америки.
Замглавы МИД Рябков отказался комментировать возможность появления российских военных баз на Кубе или в Венесуэле, однако и отрицать эту возможность не стал.
«Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду», - заявил Рябков.
Ранее экс-глава израильской разведки Яков Кедми заявил, что Россия разжевала свои предложения по гарантиям безопасности так, чтобы они были понятны США и НАТО, однако те не захотели понимать, «о чем вообще с ними РФ говорила».
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