«Лукавство и двуличие»: Почему США не готовы принять Украину в НАТО

Вопрос вступления Украины в НАТО будоражит умы: тогда как Украина требует членства в Североатлантическом альянсе, что видится нынешнему руководству единственным решением конфликта на юго-востоке страны, многие европейские страны высказываются против, поскольку опасаются за баланс сил в регионе.

Многие эксперты уверены, что решающий голос будет за США. И если официальные лидеры публично подчеркивают поддержку курса на сближение с Украиной, то аналитики отмечают, что сложившаяся ситуация не позволит Украине вступить в НАТО в обозримом будущем. Такое мнение высказывают публицисты на страницах The New York Times.

По мнению авторов статьи, американский президент Джо Байден и европейские лидеры не готовы пойти на такой шаг.

«Хотя администрация Байдена настаивает на том, что она не позволит Москве посягать на стремление Украины вступить в НАТО, Вашингтон не имеет краткосрочных планов помочь бывшей советской республике попасть в альянс», — пишет издание.

В публикации упоминается, что ФРГ и Франция ранее также выступали против членства Киева в блоке, а остальные европейские члены НАТО заняли выжидательную позицию, так как для принятия решения среди стран-участниц должен быть консенсус.