«Как нож в масло»: Путин «перетряхнул» армию в Казахстане, но не испугал Запад
В ходе событий в Казахстане Путин показал себя молодцом и продемонстрировал Западу, что ОДКБ – это реальная сила, сказал НСН Дмитрий Орешкин.
Успешная миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане стала демонстрацией силы России перед Западом, правда больше от этого бояться Москву там не будут, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Дмитрий Орешкин.
Ранее в четверг начался вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана, где они находились с 6 января. Президент этой страны Касым-Жомарт Токаев попросил организацию о помощи после беспорядков, начавшихся в начале года.
«Путин показал, что ОДКБ - это реальная сила. Раз, и буквально за сутки перебросили 2,5 тыс. солдат, десятки грузовых самолетов. Это был символический ввод, поскольку наши войска не вступали в боевые столкновения, но этого оказалось достаточным, потому что политическая культура Средней Азии так устроена, что, кто сильнее, тот и прав. Это показало, что Путин, собственно, как это всегда было в России за последние несколько сотен лет, гораздо легче продвигается в восточном направлении, чем на Запад. Там выстроили довольно жесткую стену, которую лбом пробить не удается, а в Казахстан вошли, как нож в сливочное масло», - сказал Орешкин.
По его мнению, миссия в Казахстане позволила Путину «перетряхнуть» военных и проверить их в деле.
«Понятно, что Путин в ОДКБ главный. Он принял главное политическое решение. Пашинян его озвучил, как глава ОДКБ, но, если бы Кремль это решение не принял, ничего бы не состоялось. В этом смысле Путин перетряхнул, пользуясь выражением Лукашенко, военные структуры, проверил, что они действительно способны к быстрым, как минимум, военно-транспортным действиям Думаю, он сейчас очень доволен. Действительно, все хорошо получилось», - пояснил политолог.
Орешкин отметил, что Путин показал себя молодцом и продемонстрировал силу, однако Западу радикально страшнее от этого не стало.
«На Западе это все принимают к сведению, но они и так хорошо понимают, что у Путина хорошо отлаженная военная машина. Другой вопрос, насколько она готова к военному столкновению с Западом? Думаю, что нет, и западные ресурсы мощнее, чем российские. Но, конечно, Путин чувствует себя увереннее. Он, пожалуй, самый главный выгодоприобретатель наравне с Токаевым. Это довольно серьезная демонстрация, особенно на фоне бегства американских войск из Афганистана. Путин показал себя молодцом, но на азиатском поле, а не на европейском. Так что каких-то радикальных изменений в отношении Запада к России эта ситуация не принесет, бояться сильнее не станут, они и так достаточно сильно боятся вооруженного конфликта, потому что, если он, не дай Бог, начнется, то мало никому не покажется», - отметил он.
Политолог также высказал мнение, что часть российских военных негласно останется в Казахстане.
«Думаю, что целиком не уйдут и останется какая-то часть военнослужащих. Об этом не будут говорить, но в них заинтересован Токаев, а еще больше Путин, для того, чтобы Токаев не забывал, поскольку политики отличаются забывчивостью, благодаря чему и кому он удержал президентское кресло», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал в беседе с НСН события в Казахстане «четвертым крупным звонком» для Путина. По его мнению, если бы «сломали» Казахстан, «взорвались» бы Средняя и Центральная Азия», откуда в Россию побежали бы миллионы беженцев.
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