«Как нож в масло»: Путин «перетряхнул» армию в Казахстане, но не испугал Запад

Успешная миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане стала демонстрацией силы России перед Западом, правда больше от этого бояться Москву там не будут, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Дмитрий Орешкин.

Ранее в четверг начался вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана, где они находились с 6 января. Президент этой страны Касым-Жомарт Токаев попросил организацию о помощи после беспорядков, начавшихся в начале года.