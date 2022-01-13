«Душ для НАТО»: В Госдуме предостерегли альянс в случае непринятия гарантий безопасности
Переговоры России с США и НАТО показали принципиальность и жесткость российской стороны, заявил Юрий Швыткин.
Россия готова ответить США и НАТО соответствующим образом в случае непринятия гарантий безопасности, страна сделала большие шаги вперед по гиперзвуковому вооружению и по оснащению вооруженных сил, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 января назвал неудачными переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве и Брюсселе. По его словам, по принципиальным вопросам на переговорах были зафиксированы разногласия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО и США готовы обсуждать только те темы, которые «удобны для них».
«Я бы не сказал, что они настолько неудачные. Основные требования с нашей стороны, конечно, не удовлетворены. Это, прежде всего, непродвижение блока НАТО на восток и ряд других вопросов. На сколько я понимаю, Столтенберг и США готовы представить свои встречные предложения по данным вопросам. Исходя из этого мы уже будем действовать в данном вопросе. Сейчас вся работа должна быть очень выверенная и со стороны нашей дипломатии, и со стороны Минобороны РФ. Уверен, что такая работа и проводится. Безусловно, Россия готова ответить соответствующим образом. Но реализация этой готовности будет исходить из конечного результата по даче нам своих предложений», - отметил Швыткин.
По мнению депутата, предложения о гарантиях безопасности в самом начале не были восприняты достаточно остро и серьезно. Швыткин подчеркнул, что США и НАТО окончательно поняли принципиальность позиции России только после переговоров.
«Переговорный процесс с глазу на глаз показал принципиальность нашей позиции. Это, я считаю, успех нашей дипломатии. Также такой процесс показал жесткость нашей позиции и неотступность от основополагающих принципов. Те лица, которые проводили переговоры от нашей страны, показали лицо нашего государства. Здесь тоже достаточно важный плюс продвижения в вопросе дипломатии. Нужно двигаться дальше в части обеспечения безопасности, прежде всего, нашего государства. И порох должен быть сухим – это главный принцип. То, что мы сегодня сделали достаточно серьезные шаги вперед по гиперзвуковому вооружению и по оснащению вооруженных сил нашей страны, является холодным душем для горячих голов НАТО. Если Украина начнет агрессию в отношении ДНР и ЛНР, конечно мы не оставим их в беде. И я глубоко сомневаюсь, что страны блока НАТО пошлют свои воинские подразделения для защиты Украины», - заключил Швыткин.
Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и Североатлантический альянс не примут российские договоры о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО на восток, между странами будут серьезные конфликты.
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