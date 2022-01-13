«Душ для НАТО»: В Госдуме предостерегли альянс в случае непринятия гарантий безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 января назвал неудачными переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве и Брюсселе. По его словам, по принципиальным вопросам на переговорах были зафиксированы разногласия. В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО и США готовы обсуждать только те темы, которые «удобны для них».

«Я бы не сказал, что они настолько неудачные. Основные требования с нашей стороны, конечно, не удовлетворены. Это, прежде всего, непродвижение блока НАТО на восток и ряд других вопросов. На сколько я понимаю, Столтенберг и США готовы представить свои встречные предложения по данным вопросам. Исходя из этого мы уже будем действовать в данном вопросе. Сейчас вся работа должна быть очень выверенная и со стороны нашей дипломатии, и со стороны Минобороны РФ. Уверен, что такая работа и проводится. Безусловно, Россия готова ответить соответствующим образом. Но реализация этой готовности будет исходить из конечного результата по даче нам своих предложений», - отметил Швыткин.

По мнению депутата, предложения о гарантиях безопасности в самом начале не были восприняты достаточно остро и серьезно. Швыткин подчеркнул, что США и НАТО окончательно поняли принципиальность позиции России только после переговоров.