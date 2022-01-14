Вашингтон пригрозил жестким ответом при размещении РФ сил в Латинской Америке

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом», — сообщил он.

Салливан отметил, что такая тема не поднималась на российско-американских консультациях в Женеве 10 января.

Ранее в четверг замминистра иностранных дел Рябков назвал это размещение возможным в случае неудачи в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр заявил, что страны альянса могут быть обеспокоены размещением ракет.

