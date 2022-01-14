Вашингтон пригрозил жестким ответом при размещении РФ сил в Латинской Америке
Американские власти решительно отреагируют в случае, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом», — сообщил он.
Салливан отметил, что такая тема не поднималась на российско-американских консультациях в Женеве 10 января.
Ранее в четверг замминистра иностранных дел Рябков назвал это размещение возможным в случае неудачи в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности.
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр заявил, что страны альянса могут быть обеспокоены размещением ракет.
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