В НАТО обеспокоены идеей размещения ракет РФ на Кубе и в Венесуэле

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр заявил, что страны альянса могут быть обеспокоены размещением ракет РФ на территории Кубы или Венесуэлы. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Таким образом Бауэр ответил на вопрос о реакции НАТО на размещение российских ракет на территории этих стран.

Ранее в четверг замминистра иностранных дел Рябков назвал это размещение возможным в случае неудачи в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности.

Первый раунд Российско-американских переговоров по гарантиям безопасности состоялся в Женеве 9-10 января.

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ТЕГИ:ВенесуэлаКубаНАТО
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