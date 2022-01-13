В НАТО обеспокоены идеей размещения ракет РФ на Кубе и в Венесуэле
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр заявил, что страны альянса могут быть обеспокоены размещением ракет РФ на территории Кубы или Венесуэлы. Об этом сообщает «Интерфакс».
Таким образом Бауэр ответил на вопрос о реакции НАТО на размещение российских ракет на территории этих стран.
Ранее в четверг замминистра иностранных дел Рябков назвал это размещение возможным в случае неудачи в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности.
Первый раунд Российско-американских переговоров по гарантиям безопасности состоялся в Женеве 9-10 января.
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