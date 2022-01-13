В НАТО обеспокоены идеей размещения ракет РФ на Кубе и в Венесуэле

Таким образом Бауэр ответил на вопрос о реакции НАТО на размещение российских ракет на территории этих стран.



Ранее в четверг замминистра иностранных дел Рябков назвал это размещение возможным в случае неудачи в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности.

Первый раунд Российско-американских переговоров по гарантиям безопасности состоялся в Женеве 9-10 января.



