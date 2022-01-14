Экс-глава израильской разведки: встреча НАТО - РФ показала, что Запад зашел в тупик
Россия разжевала свои предложения по гарантиям безопасности так, чтобы они были понятны США и НАТО, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на экс-главу израильской разведки Якова Кедми.
Так он прокомментировал итоги переговоров России с НАТО и ОБСЕ. По его словам, диалог еще не закончен, так как это был предварительный этап, «который должен определить, будут ли вообще сами переговоры или нет». «А США и НАТО продемонстрировали свое нежелание понимать то, о чем вообще с ними РФ говорила. В ответ они лишь занимались объяснением тех или иных ситуаций, которые не имеют почти никакого отношения к тому, что говорила российская сторона», — заявил эксперт.
Кедми отметил, что сейчас все стороны находятся в стадии, когда Москва ждет письменных ответов на то, что было ей предложено в декабре 2021 года. Отмечается, что российская сторона планирует получить этот ответ в течение недели.
Напомним, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 13 января назвал лукавством и двуличием позицию НАТО по отношению к требованиям РФ о нерасширении альянса на восток.
Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+21 155 / сут.
Умерли
319 тыс.+740 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+25 984 / сут.
- Экс-глава израильской разведки: встреча НАТО - РФ показала, что Запад зашел в тупик
- Музыкант Эд Ширан начал строить себе гробницу
- Пропавшая актриса Александра Яковлева найдена в онкоцентре
- Миронов высказался против системы накопительных пенсий
- Рябков признался в любви к творчеству Канье Уэста, Леди Гаги и Oxxxymiron
- В Казахстане вводят ограничения из-за «омикрона»
- Российские фигуристы поставили мировой рекорд в парном катании
- В Аргентине инфляция по итогам года превысила 50%
- Уголовное дело возбуждено после гибели двух людей при падении лифта в Москве
- Власти Подмосковья не исключили введения ограничений из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru