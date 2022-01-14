Экс-глава израильской разведки: встреча НАТО - РФ показала, что Запад зашел в тупик

Так он прокомментировал итоги переговоров России с НАТО и ОБСЕ. По его словам, диалог еще не закончен, так как это был предварительный этап, «который должен определить, будут ли вообще сами переговоры или нет». «А США и НАТО продемонстрировали свое нежелание понимать то, о чем вообще с ними РФ говорила. В ответ они лишь занимались объяснением тех или иных ситуаций, которые не имеют почти никакого отношения к тому, что говорила российская сторона», — заявил эксперт.

Кедми отметил, что сейчас все стороны находятся в стадии, когда Москва ждет письменных ответов на то, что было ей предложено в декабре 2021 года. Отмечается, что российская сторона планирует получить этот ответ в течение недели.

Напомним, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 13 января назвал лукавством и двуличием позицию НАТО по отношению к требованиям РФ о нерасширении альянса на восток.

Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО.

