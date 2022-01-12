«Не обсуждается». В кабмине ФРГ рассказали о возможном вступлении Украины в НАТО

Отвечая на вопрос о требованиях России, касающихся, в том числе, нерасширения Североатлантического альянса на восток, он напомнил об основных принципах международного права, которые не подлежат обсуждению.

«Эти принципы предусматривают, что каждая страна сама решает, к какому союзу ей принадлежать... Я хочу ясно указать - в настоящий момент вступление Украины в НАТО не обсуждается», - подчеркнул Хебештрайт.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, сообщает RT. В документе предусматривается исключение дальнейшего расширения альянса и присоединение к нему Украины и отказ от любой военной деятельности на её территории, а также в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии.

