«Не обсуждается». В кабмине ФРГ рассказали о возможном вступлении Украины в НАТО
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос о требованиях России, касающихся, в том числе, нерасширения Североатлантического альянса на восток, он напомнил об основных принципах международного права, которые не подлежат обсуждению.
«Эти принципы предусматривают, что каждая страна сама решает, к какому союзу ей принадлежать... Я хочу ясно указать - в настоящий момент вступление Украины в НАТО не обсуждается», - подчеркнул Хебештрайт.
Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, сообщает RT. В документе предусматривается исключение дальнейшего расширения альянса и присоединение к нему Украины и отказ от любой военной деятельности на её территории, а также в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии.
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