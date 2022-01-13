«Острие копья»: Военный эксперт указал на бесполезность ОДКБ без России

«У Североатлантического альянса есть ядерные державы и не одна. Есть Турция с пятью тысячами танков. Авианосцы есть разные у стран. Там есть серьезные вооруженные силы. Не только какой-нибудь Люксембург, у которого оркестр военный больше по численности, чем все остальные вооруженные силы, или Исландия, у который нет вообще вооруженных сил. У НАТО есть серьезные вооруженные силы, ядерное оружие. У Франции есть стратегические подводные лодки. Так что, это, конечно, больше похоже на коалицию. А ОДКБ – это Россия плюс. Как это было, так и есть. Остальные предлагают символическое участие. Они же на российских самолетах летели туда [в Казахстан]. Без России НАТО или Европейский союз не могут серьезных операций проводить, а эти вообще никаких. За пределами собственных территорий во всяком случае», - резюмировал Фельгенгауэр.

Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. Как отмечал экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в пресс-центре НСН, протестное движение в Казахстане было хорошо организовано и спланировано.

