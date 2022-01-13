«Острие копья»: Военный эксперт указал на бесполезность ОДКБ без России
Не считая России, участники ОДКБ послали в Казахстан чисто символическую помощь, заявил Павел Фельгенгауэр.
Страны Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) не могут позиционироваться как противовес НАТО, так как в организации выполняет свои обязательства в полной мере только Россия, заявил военный эксперт Павел Фельгенгауэр в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Вывод миротворческого контингента сил ОДКБ из Казахстана начался 13 января. Миротворцы из России, Белоруссии, Киргизии и Армении пробыли в стране неделю и поспособствовали стабилизации ситуации с беспорядками.
«Те силы, что туда отправили – это острие копья. Это 45-я бригада, в первую очередь, конечно. Она высаживается всегда первая, прокладывая дорогу другим. Остальные участники ОДКБ послали сокращенные роты, без тяжелой техники. Это, как бы, символический контингент. Россия продемонстрировала, что она имеет серьезные возможности», - отметил Фельгенгауэр.
Военный эксперт также сравнил ОДКБ и НАТО, отметив, что у альянса имеются серьезные вооруженные силы.
«У Североатлантического альянса есть ядерные державы и не одна. Есть Турция с пятью тысячами танков. Авианосцы есть разные у стран. Там есть серьезные вооруженные силы. Не только какой-нибудь Люксембург, у которого оркестр военный больше по численности, чем все остальные вооруженные силы, или Исландия, у который нет вообще вооруженных сил. У НАТО есть серьезные вооруженные силы, ядерное оружие. У Франции есть стратегические подводные лодки. Так что, это, конечно, больше похоже на коалицию. А ОДКБ – это Россия плюс. Как это было, так и есть. Остальные предлагают символическое участие. Они же на российских самолетах летели туда [в Казахстан]. Без России НАТО или Европейский союз не могут серьезных операций проводить, а эти вообще никаких. За пределами собственных территорий во всяком случае», - резюмировал Фельгенгауэр.
Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. Как отмечал экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в пресс-центре НСН, протестное движение в Казахстане было хорошо организовано и спланировано.
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