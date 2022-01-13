«Проекция силы»: готовы ли США и НАТО идти на уступки России

Несмотря на пессимистичное начало переговоров, многие требования и предложения все же были обсуждены. Так, возглавляющая американскую делегацию первый замгоссекретаря Венди Шерман 12 января заявила, что области для сотрудничества с РФ остаются, несмотря на отказ НАТО от требования России вернуться к конфигурации 1997 года.

«Мы не сможем согласиться, что НАТО не должно расширяться далее», - отметила Шерман. При этом, по ее словам, НАТО может работать с Россией в вопросах предотвращения конфликтов, обеспечения прозрачности военных учений и контроля над вооружениями.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов снова открыть представительство в Москве.

«Мы также сегодня четко сказали о том, что готовы заново открыть, восстановить представительство НАТО в Москве, как и российскую миссию при НАТО, потому что мы верим в диалог», — объяснил генсек организации.

Политологи и политики оценивают прошедший раунд сдержанно. Так, депутат Леонид Слуцкий в своем канале в Telegram назвал выступление Столтенберга после первого за 2,5 года заседания Совета Россия-НАТО «непривычно эмоциональным» и подверг критике исторический экскурс главы НАТО о том, что альянс спасал жителей Югославии в ходе гражданской войны и якобы не несет ответственность за распад этой страны.

В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар посчитал, что заседание продемонстрировало возможность нового этапа в отношениях между альянсом и РФ.

«Есть требования России, они лежат на столе, они достаточно остро и жестко сформулированы. Мне кажется, что НАТО их поняла, восприняла серьезность российской позиции, но не могла потерять лицо и отходить от своих принципов», — заявил он.