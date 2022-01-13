«Проекция силы»: готовы ли США и НАТО идти на уступки России
Пока дипломаты пытаются наладить диалог в ходе Совета Россия - НАТО, американские сенаторы предлагают ввести против РФ новые санкции.
В Брюсселе вечером 12 января завершился второй этап переговоров России с США, на сей раз по линии НАТО. Российская сторона указала на то, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях альянса и России может иметь последствия для безопасности всей Европы в целом.
По итогам переговоров на заместитель главы МИД Александр Грушко предупредил, что российские власти будут принимать все необходимые меры, в том числе военные, чтобы парировать угрозы безопасности.
«Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими», — сказал дипломат.
Однако из трех выдвинутых Москвой пунктов, касающихся положения дел в Европе, западные партнеры согласились рассматривать только последний, предполагающий отказ НАТО от размещения вооружений у российских границ. Так, госсекретарь Энтони Блинкен допустил возможность восстановления Договора о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и отметил, что американское руководство готово к компромиссу по данному вопросу.
Первые два требования касались невключения в состав НАТО Украины и Грузии и сохранения вооруженных сил альянса в границах 1997 года. Они остаются ключевыми для российской делегации, что неоднократно подчеркивали и первые лица страны.
«Я напомню, что в 1997 году в двери НАТО стучалась лишь одна страна, которая имеет общую границу с РФ, это Польша. Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубин», - заявил замминистра Грушко.
Несмотря на пессимистичное начало переговоров, многие требования и предложения все же были обсуждены. Так, возглавляющая американскую делегацию первый замгоссекретаря Венди Шерман 12 января заявила, что области для сотрудничества с РФ остаются, несмотря на отказ НАТО от требования России вернуться к конфигурации 1997 года.
«Мы не сможем согласиться, что НАТО не должно расширяться далее», - отметила Шерман. При этом, по ее словам, НАТО может работать с Россией в вопросах предотвращения конфликтов, обеспечения прозрачности военных учений и контроля над вооружениями.
Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов снова открыть представительство в Москве.
«Мы также сегодня четко сказали о том, что готовы заново открыть, восстановить представительство НАТО в Москве, как и российскую миссию при НАТО, потому что мы верим в диалог», — объяснил генсек организации.
Политологи и политики оценивают прошедший раунд сдержанно. Так, депутат Леонид Слуцкий в своем канале в Telegram назвал выступление Столтенберга после первого за 2,5 года заседания Совета Россия-НАТО «непривычно эмоциональным» и подверг критике исторический экскурс главы НАТО о том, что альянс спасал жителей Югославии в ходе гражданской войны и якобы не несет ответственность за распад этой страны.
В свою очередь, немецкий политолог Александр Рар посчитал, что заседание продемонстрировало возможность нового этапа в отношениях между альянсом и РФ.
«Есть требования России, они лежат на столе, они достаточно остро и жестко сформулированы. Мне кажется, что НАТО их поняла, восприняла серьезность российской позиции, но не могла потерять лицо и отходить от своих принципов», — заявил он.
Рар подчеркнул, что в итоге дипломатического марафона «выиграть должны обе стороны - и Россия, и Запад», это будет «обширный диалог на равных, целью которого станет - понять друг друга, достучаться при помощи аргументов».
Но, несмотря на продолжающиеся дипломатические баталии и попытки договориться мирным способом, группа сенаторов от Демократической партии США, как и предполагалось, 12 января внесла в Конгресс США законопроект о новых санкциях против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Под новые ограничения в случае эскалации военное обстановки на Украине попадут лично президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, министры иностранных дел и обороны, начальник Генерального штаба, а также Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, не исключено и ограничение доступа к системам SWIFT.
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